“身为日本人真好”海报上是中国女模

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最近几个星期，日本一幅宣扬民族自豪感的海报引起了很多人的困惑。

这款出现在京都一带的海报受到一些人的欢迎，但同时也触动了另一些人的神经，担心右翼民族主义的抬头。

而现在，事情又再发生转折，因为有消息披露，海报上的模特儿其实是中国人。

这是什么海报？

京都居民最早是在本月初开始注意到这幅海报出现在京都，海报上的画面是一个女孩在日本国旗前微笑。

海报上写着：“我很高兴身为日本人，请骄傲地将太阳旗放在胸前。”当中使用的是日语中的日本国旗名称。

人们为什么不高兴？

表面上，这幅海报是在宣扬良性的爱国主义。就像推特（Twitter）上的一条帖子说的：“在你自己的国家为你的国家而骄傲有什么问题？”

但是另一些人则将此视为令人不安的民族主义。近年，右翼保守派组织的声音更加响亮，主张抛弃战后的和平主义，并以修正主义者的态度看待日本战时历史。

一个新闻门户网站“SoraNews24”说，日本一些推特用户指，京都这张海报背后传达的信息“可怕”而且“可悲”。

图片版权 Getty Images Image caption 京都是日本一座古城，吸引大量世界各地的游客

事实上，海报出现在旅游胜地京都，这一点也引起了很多人的关注。

一个推特用户说，那些“自诩是反对上纲上线的批评家”为海报辩护，是忽视了那些有外国血统的日本人的感受。

另一个网民则说，外国游客可能也会觉得不受欢迎：“海报传达的是非常令人不安的信息。”

谁搞出来的海报？

一开始，没有人知道。海报上并没有显示出版者的信息。

但是，本周较早前，《赫芬顿邮报》日本版报导，海报是由日本宗教管理协会神社本厅（Jinja Honcho）制作的。

神社本厅所代表的神道教是日本本土发展起来的一个宗教教派，在日本文化当中有深刻的代表意义。它与民族主义运动有紧密的联系，且在近几十年有了复苏的迹象。

一名发言人告诉该报说，他们希望“推广号召在全国假期挂国旗，教育公众这些全国节日的重要性”。

图片版权 Getty Images Image caption 神道在日本文化当中相当有代表意义

他们最早在2011年就已经制作了这款海报，当时向全国的各个神社发送了6万张。

为何再次成为新闻？

因为有人发现，这幅海报上的女子并不是日本人。她，其实是中国人。

海报上的画面是来自一张盖帝图像（Getty Images）上的照片，原图是在北京制作，并且标签为“Chinese ethnicity”（中华种族）。

这在日本可不是无关紧要，因为日本的民族主义势力和二战历史修正主义一直在中国遭到强烈的反对——中国曾在日本占领期间遭受沉重的苦难。

一个“你的爱国主义产自中国”（#YourPatriotismWasMadeInChina）的话题标签在日本传播了起来。

“这让我想起了那些‘令美国再次伟大’（Make America Great Again）的特朗普帽子产自中国的事，”一个网民说，“中国正在为全世界的爱国者供货！”

图片版权 AFP Image caption 海报有多日本？就像特朗普的帽子有多美国

另一个网民则说：“这真的会让你开始想，作为日本人到底意味着什么？”

在被问到有关这张图片的使用时，制作该女孩原图、总部位于北京的蓝牛仔影像（Blue Jean Images）公司表示：“这是一个非常敏感的问题，我们不予置评。”

不过，他们向BBC确认，该模特儿是中国人，而照片是在2009年拍摄的。

神社本厅则向《赫芬顿邮报》日本版表示，这不是问题，因为海报“并没有具体说明画面中的人是一个日本人”。

这一发现不仅令日本人难以置信且引发嘲笑，在中国也一样。

在中国最主流的微博平台新浪微博上，一名用户开了一个还挺有煽动性的玩笑：“所以侧面证实日本人是中国人吗？”

*黄晓恩（Tessa Wong）、加藤祐子（Yuko Kato）报导