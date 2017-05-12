钟万学获刑两年 印尼华人有何反应？

印尼首都雅加达一法院裁定华裔省长钟万学犯有亵渎《可兰经》罪，判处他两年监禁。钟万学将提出上诉。

印尼法律援助机构基金会分支主席波纳马表示，对钟万学的判决将使印尼少数族裔社区，特别是华人社区不敢发声，不敢参与政治进程。

BBC记者采访目前在雅加达以及海外的印尼华人，他们就钟万学被判刑谈了他们的看法。

图片版权 Aline Djayasukmana Image caption Aline听到钟万学被判刑的消息后感到非常失望。

Aline接受BBC印尼语记者采访时说，"当我听到这个判决时，我感到非常悲观，感到没有任何希望，就像失恋一样，感到很伤心。"

这位居住在雅加达的华裔女作家说，对钟万学判刑是企图让这样的事情合法化：可以给任何人定罪，可以关押任何少数族群。

但是Aline指出，”钟万学提到《古兰经》是不明智的做法，但是他是否因此就应该受到监禁，完全不应该。“

她披露，自从发生钟万学案以来，一些极端团体开始借题发挥，大做文章。

她指出，”如果这个案子涉及的不是华人，不是基督徒，就不会出现这样的形势。那些在外面喊叫的人士不但指责钟万学，而且还指责他的华人背景。他们谩骂他的华人身份。这意味着，在这个国家仍然存在着根深蒂固的仇视。但我生来就是华人，这是不能选择的。“

图片版权 ED WRAY/GETTY IMAGES Image caption 印尼一些穆斯林组织庆祝雅加达特区首长钟万学被判入狱两年。

当钟万学被判出监禁后，一些团体组织庆祝集会。Aline说，”这些组织释放出极端的毒素。这个宣判将成为雅加达未来发展的一个转折点，形势可能会恶化，也可能会改善。我认为少数族裔可能会更加敢于发声。

图片版权 Priscillia Indrajaya Image caption Priscillia曾经在雅加达市政府任职一段时间。

目前居住在美国旧金山的印尼华人Priscillia Indrajaya本来打算返回印尼，但是听到钟万学被判刑的消息后，她改变了主意。

她在美国加州已经居住了4年。她对BBC说，”我一直希望有机会为钟万学工作，至少能在市政府作实习。“

但是当听到法官对钟万学作出的判决以及钟万学在雅加达选举中的失败，”我的许多朋友都表示想离开印尼。“

图片版权 ED WRAY/GETTY IMAGES Image caption 一些强烈反对钟万学的组织举行集会，其成员的帽子上印有印尼伊斯兰解放党标志。政府已经下令取缔该组织。

Priscillia说，当她听到钟万学被判刑，心中有一种说不出来的滋味。”非常愤怒，非常悲哀，非常失望。“

她的心情很沉重，因为当华人在雅加达担任首长时，印尼取得了进步。”她希望印尼不要倒退，回到旧时代。“

图片版权 Iwan Tandoko Image caption Iwan说，钟万学在雅加达受到排斥，应该到棉兰市担任领导。

钟万学被判刑不但在首都雅加达引起强烈反应，印尼其他地方也对此案深表关注。北苏门答腊省首府棉兰市的华人Iwan Tandoko很有代表性。

他在接受电话采访时声音有些颤抖，”我在印尼出生长大。如果我不发声，我只能看着印尼走回头路。“

他说，他之所以支持钟万学，是因为”钟万学廉洁，关心穷人，不管他们属于伊斯兰教，基督教，印度教和佛教。像他这样的杰出人物被判刑，我是决不能接受的。“

Iwan Tandoko说，当然执法还是要执法。但是他更期待印尼变得更加多元和多样化。

图片版权 GOH CHAI HIN/AFP/GETTY IMAGES Image caption 钟万学被关进雅加达的井皮楠监狱，大批支持者聚集在监狱外对他表示声援。

”但印尼华人的体育健将参加比赛时，不管来自什么种族背景的人，都在为他们加油。但是为什么这样一位一心为公的雅加达首长却得不到支持？“

”棉兰的政府官员因为腐败不断被关进监狱。我希望，如果钟万学在雅加达担任首长不能被人接受，他可以到棉兰担任首长。我们梦想有这一天。“

图片版权 LIPI Image caption 印尼国家科学院资深研究员童如兰博士认为，钟万学被判刑并不会使华人感到担心，不敢参政。

印尼国家科学院资深研究员童如兰博士认为，今天的印尼华人社区已经不同于1965年至1998年那段时期。

”（钟万学被判刑引发的）印尼华人的恐惧和担忧不同于1965年至1998年期间发生的事件。1965年华人担心与共产党有联系，1998年华人担心社会骚乱。“

童如兰博士对BBC说，”1998年发生社会骚乱后，印尼华人看到能够参政的希望，但是当钟万学被判刑后，我们知道印尼社会仍然存在着歧视。“

图片版权 CRYSTALINE DAN SUSANA Image caption 支持者聚集在市政厅外面，声援雅加达特区首长钟万学。

当记者问她是否担心印尼华人今后会放弃表达意见，不敢参政呢？

”我不担心。每个人的想法不一样。对于那些敢于融入社会的华人来说，他们有许多诉求。而那些不敢融入社会的华人，他们总是小心谨慎，犹豫不决。他们过去曾经有许多期待，现在他们开始退却。“