北约峰会：特朗普要求成员国支付更多军费

你的器材不支持播放多媒体材料 北約峰会：特朗普何以推开黑山总理？

美国总统特朗普前往布鲁塞尔出席北约峰会时，要求其他成员国增加军费。

特朗普说，北约成员国有“大量欠款”。美国一直认为其他盟友未有投入足够费用。

成员国对北约投入多少经费属自愿性质。成员国的国防经费占国内生产总值（GDP）2%，只是指引而已。

成员国之后同意每年会向北约报告国防支出。

特朗普在同一场合再次谴责曼彻斯特袭击，表示必需制止恐怖主义。

他形容袭击“残忍”，并与在场人士肃立，悼念曼彻斯特的死难者。

在前往北约总部前，特朗普首次与几名欧盟领申会面，其中包括法国新总统马克龙。

特朗普首次外访最后一站是意大利的西西里岛，周五他将出席七国集团（G7）峰会。

分析：BBC防务和外交记者乔纳森·马库斯（Jonathan Marcus）

图片版权 Reuters

北约有不少人担心特朗普不会实行美国对联盟的承诺。这次他前往布鲁塞尔出席新总部的开幕典礼，并未有释除他们的疑虑。

对于北约如何筹集资源，特朗普好像仍然未有清晰概念。

他再次谈及未有达成目标的国家，形容这些国家欠款──但北约并非这样运作。

特朗普没有明确表示支持北约成员国会互相提供防御。联盟内有人提出这些疑问，显示特朗普与北约的关系突兀非常。

美国说盟友未有足够贡献，说法准确吗？

根据北约去年报告，只有五个成员国──美国、英国、希腊、波兰及爱沙尼亚──国防支出达到国内生产总值（GDP）2%。

北约希望全部成员国在2024年达到目标。

特朗普说：“这对美国人民及纳税人是不公平的，不少国家在过去有大量欠款、亦没有付钱。”

德国的国防费用是国内生产总值（GDP）的1.2%，不过德国指在开发援助的支出亦有助提升国际安全。

图片版权 AFP Image caption 在北约总部前的示威者

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在周四会谈后宣布，为了提升透明度，成员会开始提交每年的计划。

斯托尔滕贝格说：“特朗普清晰表明他对北约的承诺。”

他们对俄罗斯有一致看法吗？

特朗普仰慕俄罗斯总统普京，令他备受抨击。他的团队亦因与俄罗斯利益纠缠不清而受到调查。

不过他在北约总部致词时说：“未来北约必需更专注（处理）恐怖主义及移民（议题）、来自俄罗斯的威胁及北约的东边和南边的边界。”

不过，特朗普未有提到第五条款，引起一些忧虑。第五条款底下，任何一个成员国被袭击，其他成员国承诺共同防御。一名未有具名的白宫官员对路透社表示，特朗普与其他成员国领袖团结一致。

早前， 欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）与特朗普会面后时说：“我并不100%肯定我们可以说我们就俄罗斯有共同立场…… 不过在乌克兰的冲突中，我们立场一致。”