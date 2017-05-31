联合国秘书长古特雷斯叫板特朗普：气候协议绝对重要

图片版权 Getty Images Image caption 《巴黎协议》定下把全球平均气温升幅控制在2摄氏度以下。

联合国秘书长古特雷斯说，世界各国团结一致对抗气候变化所带来的威胁“绝对重要”。

古特雷斯在美国纽约一场演讲上乘，要是有任何国家质疑2015年的《巴黎协议》有否存在必要，那么其他国家就必须“坚持到底”。

古特雷斯这番言论发表前不久，到意大利出席发达国家七国集团（G7）领导人峰会的美国总统特朗普拒绝与其他与会领导人一道，重申对《巴黎协议》的支持。

特朗普早在当选之前就曾公开表明要退出《巴黎协议》，预料他最快将于本周就美国的最新立场作出决定。

特朗普曾公开指责中国制造全球暖化“骗局”，从而打击美国制造业的竞争力。中国曾多次驳斥其说法。

美国在奥巴马总统任内与其他140余国一同签署并确认了《巴黎协议》，以取代《京都议定书》为世界气候变化对策之蓝本。

但特朗普认为这是危害美国经济的条约。他自1月份就任后就已签署数份有利于石油、煤矿等化石能源行业的行政命令。