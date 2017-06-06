你问我答： 关于特朗普您想更多了解什么？

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美国总统特朗普就职以来，从组阁到内政外交，一举一动都始终处于全球媒体的密切注视之下，争议不断。他的经济政策、移民政策、外交政策（对中国、俄国、中东、欧洲），“另类真相”和“假新闻”风波、“通俄门”风波，与媒体的还有最近关于弹劾可能性的传闻。

我们不久前在《你问我答》环节里发问：关于美国总统特朗普，您想更多了解什么？如果有机会对他提问，最想问什么？

下面是我们从收到的读者提问中选取的5个问题，再征求大家意见，请点击您最感兴趣的问题旁边的箭头。

征求意见的时间截止到6月12日。之后，我们将对最多人感兴趣的问题优先解答。

关于BBC中文网的《你问我答》环节的详情，请点下面的链接：

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