你问我答： 关于特朗普您想更多了解什么？
- 2017年 6月 6日
-
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
美国总统特朗普就职以来，从组阁到内政外交，一举一动都始终处于全球媒体的密切注视之下，争议不断。他的经济政策、移民政策、外交政策（对中国、俄国、中东、欧洲），“另类真相”和“假新闻”风波、“通俄门”风波，与媒体的还有最近关于弹劾可能性的传闻。
我们不久前在《你问我答》环节里发问：关于美国总统特朗普，您想更多了解什么？如果有机会对他提问，最想问什么？
下面是我们从收到的读者提问中选取的5个问题，再征求大家意见，请点击您最感兴趣的问题旁边的箭头。
征求意见的时间截止到6月12日。之后，我们将对最多人感兴趣的问题优先解答。
关于BBC中文网的《你问我答》环节的详情，请点下面的链接：