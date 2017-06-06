担心中国影响 澳洲考虑重修反间谍法

图片版权 Reuters Image caption 担心中国影响，澳大利亚下令调查重修反间谍和外国政府干涉内政的法律。中国回应。

由于担心中国影响，澳大利亚下令调查重修反间谍和外国政府干涉内政的法律。中国回应称有关报道"恶意炒作"。

澳洲此举是在澳大利亚反间谍机构早在两年前就对该国的政治精英提出警告之后采取的，有关警告涉及和中国共产党有联系的两位亿万富翁向澳大利亚政党捐款一事。

澳大利亚广播公司(ABC)和费尔法克斯传媒(Fairfax Media)做的调查了亿万富翁黄向墨（Huang Xiangmo）和周泽荣(Chau Chak Wing) ，并提出了警告。但澳大利亚自由党和工党仍继续接受他们捐出的大约670万澳元（5百万美元）巨款。

澳大利亚广播公司说，周已经是澳大利亚公民，而黄的公民申请被澳大利亚间谍机构负责人暂停。

有关电视节目本周已经在澳大利亚播放，该节目称，情报机构非常担心中国渗透澳大利亚的机构，并利用政治献金制度发挥影响。

中国外交部发言人华春莹在例行的记者会上两度就记者提出的有关问题做出回答，称有关报道"恶意炒作"。

"毫无根据，不值一驳"

在6月5日回答澳大利亚广播公司记者提问时，华春莹说，"有关说法毫无根据，极其不负责任，根本不值一驳"。

她强调中澳"平等互利、相互尊重"的合作交流"符合双方共同利益"。她说："中方敦促澳大利亚有关媒体恪守新闻职业道德，摒弃意识形态偏见，客观、公正报道中国发展和中澳关系。"

她表示，有关媒体的报道不应给中澳关系发展制造障碍。

6月6日又有记者就此报道提问，华春莹重申前日表态称，有关媒体的报道浪费时间和精力，"没有任何意义"，"恶意炒作"。"希望有关媒体"保持客观，"多为两国人员之间加强友好交往，增进互信合作做一些有益的事情"。

国际背景

澳大利亚广播公司做出有关报道之际，正值俄国被指干涉美国和法国选举之际。

澳大利亚总理特恩布尔对记者们表示，对外国影响澳大利亚主权的问题非常关注。"本月早些时候，我已经要求澳大利亚总检察长重审我们对外国政府在澳获得的有关法律。"

他表示，澳总检察长将就所需变动做出报告。

澳总检察长布兰迪斯也表示："外国间谍机构实施政治影响的威胁是个需要首要解决的大问题，情况正变得越来越糟。"

澳大利亚广播公司说，周泽荣因为在旅行拒绝回应，而黄向墨发布声明表示，澳广试图以重炒一些旧闻、模糊的断言和含沙影射"质疑我的动机、破坏我的名誉"，对于他"表示遗憾"。