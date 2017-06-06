巴黎圣母院外发生袭击 警方开枪击伤凶徒

你的器材不支持播放多媒体材料 事件发生后巴黎圣母院内场景。

法国警方说，一名在旅游景点巴黎圣母院外试图袭击警员的肇事者已经遭到警方的射击。

法国媒体报道说，这名嫌疑人的胸口受伤，受到袭击的警员受轻伤。

法国内政部长说，这名肇事者在袭击时高喊：“这是为了叙利亚”。目前，当局正在以恐怖主义事件调查这一案件。

这起事件让正在参观巴黎圣母院的游客感到恐惧。事发后，圣母院周围的区域被关闭，人们被要求远离现场。

图片版权 Reuters Image caption 自2015年初发生恐怖袭击事件，致130人死亡，法国迄今一直实施紧急状态。

图片版权 Twitter - @nancysoderberg Image caption 前美国驻联合国大使瑟德贝里（Nancy Soderberg）在社交媒体上分享了这张教堂内的照片。

自2015年初发生恐怖袭击事件，致130人死亡，法国迄今一直实施紧急状态。

法国媒体报道说，这名肇事者此前袭击了在圣母院旁的法国警察局总部的值班警员。

现场目击者说，事发后，在场的游客仓皇而逃。

当局说，袭击者当时手持厨房刀具，并且持有阿尔及利亚学生身份证。他的身份尚未被公开。

也就在这起事件发生前三天，伦敦市中心连续发生三起类似袭击，并造成七人死亡。