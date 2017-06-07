卡塔尔断交风波：你需要知道的四大原因

图片版权 Reuters Image caption 卡塔尔元首上月到访沙特

虽然各方面要求以对话解纷争，卡塔尔与邻近国家关系持续紧张。由卡塔尔飞往沙特阿拉伯、埃及及巴林的班机在周二都被取消。

多个国家指控卡塔尔“支持恐怖主义”，并与该国断交。卡塔尔方面则否认指控。

BBC阿拉伯语部记者埃米尔‧拉瓦须（Amir Rawash）分析为何卡塔尔与邻国关系变得如此紧张。

穆斯林兄弟会

阿拉伯之春之后，中东政局变化万千，卡塔尔与其他海湾合作委员会（Gulf Cooperation Council）的成员国支持不同阵营。

伊斯兰教主义者在一些国家取得政治利益，而多哈则被视为这些伊斯兰教主义者的支持者。

埃及前总统穆尔西（Mohamed Morsi）本身是穆斯林兄弟会的领袖，在2013年下台。现时埃及禁止穆斯林兄弟会活动，而卡塔尔则为该团体提供平台。

沙特阿拉伯及阿联酋亦指穆斯林兄弟会是“恐怖”组织。官方沙特通讯社（Saudi Press Agency）发表声明指，卡塔尔包庇穆斯林兄弟会、所谓“伊斯兰国”及“基地”组织（Al-Qaeda）等意图令地区不稳的恐怖及宗派组织。卡塔尔外交部作出反击，发表声明指沙特阿拉伯、阿联酋及巴林的举动”不公“、并”建基于毫无根据及无稽的指控“。

卡塔尔声明中亦强调，卡塔尔忠于海湾合作委员会的宪章，并会”履行打击恐怖主义及极端主义的责任“。

应对伊朗

卡塔尔元首阿米尔谢赫塔米姆·本·哈马德（Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）被传媒引述，批评美国对伊朗充满敌意。有关报道是今次危机的导火线。

卡塔尔指，骇客入侵令官方通讯社刊登有关报道。

沙特阿拉伯视伊朗为重要对手，一直关注伊朗在地区的野心。

沙特阿拉伯声明更指控卡塔尔在盖提夫（Qatif）──沙特阿拉伯东部、大部份居民是什叶派的地区──支持得伊朗援助的恐怖组织。卡塔尔亦被指在也门支持胡塞武装组织。

卡塔尔曾在也门参与由沙特阿拉伯牵头的联合行动。卡塔尔强调”尊重他国的主权、不会干涉他国内政“。

图片版权 Reuters Image caption 卡塔尔上月曾与美国总统特朗普会面

利比亚冲突

利比亚领袖卡扎菲（Muammar Gaddafi）在2011年被推翻及杀死后，利比亚陷入一片混乱。

利比亚军事强人哈利法•哈夫塔尔（Khalifa Haftar）得到埃及及阿联酋的支持、指控卡塔尔支持“恐怖组织”。

哈夫塔尔与位于东部城市图卜鲁格（Tobruk）的政府是盟友。卡塔尔则支持位于的黎波里的另一政府。

传媒攻防战

图片版权 Reuters Image caption 传媒报道，卡塔尔元首批评美国对伊朗充满敌意

当卡塔尔元首的访问在5月23日刊登后，阿联酋、沙特阿拉伯、巴林及埃及传媒都对卡塔尔皇室发炮。

上述四个国家迅速闭屏卡塔尔新闻网站。

虽然卡塔尔有多个如半岛电视台等具影响力的传媒，事件急速发展看似令卡塔尔措手不及。

卡塔尔传媒大幅报道阿联酋驻华盛顿大使疑似泄密的消息，以作出反击。

沙特阿拉伯在周一声明指，卡塔尔利用传媒煽动。

卡塔尔传媒亦向穆斯林兄弟会提供平台。

卡塔尔一方指，这是一场煽动行动，建基于完全伪造的指控上。

卡塔尔外交部声明指：“（反卡塔尔）的媒体行动不能取信于区内公众，尤其是海湾国家的舆论。这就是现时局势继续恶化的原因。”