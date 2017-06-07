五角大楼年度报告：中国可能在巴基斯坦建军事基地

图片版权 EPA Image caption 中国第一艘国产航母2017年4月在大连下水，这将是中国第二艘航空母舰。

美国国防部周二（6月7日）发布名为《中国2017军事安全发展》的年度报告。报告指，中国有可能在非洲的吉布提（Djibouti）以外建设更多海外军事基地，其中可能包括亚洲的巴基斯坦。

这份向美国国会提交的97页的年度报告回顾了2016年中国军事力量的发展，称中国去年的军费开支增长较快，估计超过了1800亿美元。这一数字比中国官方公布的1400亿美元高出不少。

军费增长

该报告称，中国仍在采用"强迫战略"宣示在东海及南海的主权，比如在这些区域使用执法船只以及海军舰船。但中国在宣示主权和争取利益的时候小心翼翼地避免引发冲突。

"2007年到2016年，中国官方公布的军费预算平均增长速度为8.5%。在经济增速放缓的情况下，中国领导人在可以预见的未来一段时间里似乎仍然打算保持军费开支的增长，"报告称。

海外基地

从2016年2月开始，中国军方在非洲东北部亚丁湾西岸的吉布提建设海外军事基地，该基地有望在明年完工。

图片版权 AFP Image caption 巴基斯坦总理谢里夫（左）上月访问了北京。中巴两国正在合作建设总投资额高达460亿美元的中巴经济走廊等项目。

图片版权 EPA Image caption 今年4月，中国海军"长春号"访问菲律宾达沃港。

五角大楼报告指，中国可能寻求在和其长期保持较好关系的国家建设更多海外军事基地。这些国家和中国享有共同的战略利益，其中就包括巴基斯坦。巴基斯坦有允许其它国家驻军的先例，它可能允许在其境内的一个港口驻扎军队。

印度担心位于印度洋西北边缘的吉布提成为中国军事联盟链条上的一环，对印度、孟加拉、缅甸以及斯里兰卡等国构成威胁。

但这份报告没有提及印度对中国在巴基斯坦驻军的反应，只是表示，"巴基斯坦已成为中国在亚太地区武器出口的第一大市场。2011年到2015年，中国武器出口总额200亿美元，对亚太地区出口占到90亿。"

巴基斯坦去年向中国订购了8艘潜艇。

网络安全

五角大楼报告特别提到，中国去年发射了首颗试验用的量子通讯卫星，这代表中国"在密码研究领域取得了可观的进步"。

五角大楼在过去几年里反复强调对中国网络间谍的担忧，称美国政府的电脑在2016年遭到了来自中国的侵袭。

报告称，"中国利用自身的网络力量支持针对美国外交、经济以及国防工业的情报收集。"