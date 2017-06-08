“全球Top1%”成虚假广告 怎样看懂新版QS大学排名

Image caption Are universities selectively choosing from ranking results?

英国QS集团周四（6月8日）发布最新一版世界大学排名（World University Rankings）。排名前十的大学中，美国大学5所，英国大学4所。亚洲排名最高的是新加坡的南洋理工大学。

共有23所亚洲的大学进入了前100名，其中包括中国内地的6所大学以及香港的5所大学。

进入前100名的中国内地大学

清华大学（25）

北京大学（38 并列）

复旦大学（40）

上海交通大学（62）

浙江大学（87）

中国科技大学（97）

进入前100名的香港大学

香港大学（26）

香港科技大学（30）

香港中文大学（46）

香港城市大学（49）

香港理工大学（95 并列）

进入前100名的台湾大学

国立台湾大学（76 并列）

大学排名年年更新，今年的榜单透露出一些什么新的信息？

Top10

在这份最新榜单中，位居前四位的全是美国大学，分别是麻省理工、斯坦福、哈佛以及加州理工。芝加哥大学排名第9。

剑桥（第五名）是排名最高的英国大学，其它进入前十的三所英国大学分别是牛津（6）、伦敦大学学院（7）和帝国理工（8）。

苏黎世联邦理工学院是前十名中唯一一所不是来自美国或英国的大学。

麻省理工蝉联QS世界大学排名榜首，前三位的大学和去年一模一样。

这份榜单参考的主要标准是：研究成果发表以及被引用的情况；雇主和教育界的评价；国际化水平。

英国大学

虽然有四所学校进入了十强，但英国大学排名整体下降。

一共有76所英国大学进入榜单，但其中51所的排名低于去年。

伦敦成为拥有前50强大学最多的城市。

英国高等教育政策研究所（Higher Education Policy Institute）所长尼克•希尔曼（Nick Hillman）说，投资不足影响了英国大学排名。

"财政紧缩政策影响了英国大学的竞争力。学费空间冻结、研究基金增长不如其它国家是两个主要原因，"希尔曼说。

制作发布这份排名的英国QS全球教育集团智库研究总监本•索特（Ben Sowter）说，榜单显示"其它国家的竞争力上升明显"。

他认为，英国大学表现出"持续的资源紧张，这对它们的科研以及保持世界一流教学的能力产生了不良影响"。

"Top 1%"涉嫌误导

BBC教育事务记者西恩•考夫兰（Sean Coughlan）称，打着"全球Top 1%"旗号招生的英国大学正遭遇挑战，因为很多学生称这一标签涉嫌虚假宣传。

在英国广告监管机构收到相关投诉之后，雷丁大学已经打算将这一用词删除。

图片版权 University of Reading Image caption 英国雷丁大学

有投诉说，将雷丁大学描述为"全球Top 1%"大学的宣传存在误导，这一数字无法量化。

英国广告监管机构因此对大学开展促销时的用词进行了调查。

英国广告标准监管局（ASA）称，这个问题得到了"非正式的解决"，雷丁大学同意删除这一用词，因此也没有继续调查和作出正式判决。

大学综合排名以及学科排名在很大程度上证明这学校的国际地位。

Top 1%一词遭遇投诉，对更多大学利用榜单进行市场宣传的策略提出了挑战。

雷丁大学形象公关总监海曼（Charles Heymann）对规范市场宣传用语的做法表示欢迎。

"广告标准监管局现在应该主动调查还有哪些大学打着这一旗号宣传，不要等到再有人进行投诉，"他说。

海曼表示，雷丁大学曾在泰晤士报高等教育排名和QS大学排名中位列前200名。

"和其他几十所大学一样，我们估计全球大约有20000所大学，这个排名足以让我们进入前1%，"他说。

"但我们接受广告监管局的意见——在没有一个机构对全球所有大学进行评估和排名的情况下，Top 1%这个说法不能得到证实。"