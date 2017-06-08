“政治悬疑剧” 前FBI局长科米说了什么？

图片版权 AFP Image caption 前联邦调查局局长詹姆斯·科米对美国参议院听证会说，特朗普关于他本人和联邦调查局的言论"全是谎言"。

前美国联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米（James Comey）对美国参议院听证会说，特朗普关于他本人和联邦调查局的言论"全是谎言"。

科米告诉一位听证会委员特朗普他们诋毁联邦调查局和调查局领导是错误的。

他对自己在调查了特朗普的总统竞选与莫斯科之间的蛛丝马迹之后，以"职位调动"为由被解雇感到非常"疑惑"。

科米说特朗普不止一次的告诉他，他（特朗普）正在做一份"伟大"的工作。

图片版权 Reuters Image caption 科米说，特朗普曾要求他放弃对前国家安全顾问弗林的调查。

但是，他也说他理解美国总统有权随时解雇联邦调查局局长。

科米对听证会说政府当局说联邦调查局"管理不善"是"对我、更是对联邦调查局的诋毁"。

"这些都是谎言，简单彻底的谎言。而在联邦调查局工作的同事们还不得不听着这些谎言，对此我真的感到很抱歉。"

"联邦调查局是诚实的，也是坚强的。调查局是，也将继续是独立的，"科米说。

图片版权 Reuters Image caption 科米说特朗普的行为是否阻碍司法不是他能说了算的。

当参议院听证会问他总统是试图阻止他对俄罗斯的调查时，科米说："就我的理解，没有。"

科米说特朗普的行为是否阻碍司法不是他能说了算的。

"政治悬疑剧"

今天的科米听证会，被华盛顿的一些评论人士称为"政治悬疑剧"。《纽约时报》的报道说，这场罕见的听证会吸引了众多的关注。一些美国的公司甚至取消了工作会议，酒吧提前开门营业。学校也调整了课程表，并组织学生观看直播。"今天应该全国放假，"该报引述一名记者的话说。

民主党参议员马克·沃纳，也是此次听证会的副会长，问科米为什么他决定把他和特朗普的对话录音。科米回答说，这是环境问题，因为谈话的主题很重要而且"是和一个和我有互动的人"。

"我真的很担心特朗普会对我们见面的实质撒谎。我知道总会有一天我需要一份录音来证明我和联邦调查局的清白，"科米说。