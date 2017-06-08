IS称杀害了两中国人质：一带一路再添风险？

图片版权 PAKISTANI POLICE HANDOUT Image caption 巴基斯坦警方5月公布的被绑架中国公民照片

周四（6月8日），所谓的"伊斯兰国"声称已经杀害了两名被关在巴基斯坦西南部俾路支省的中国人质。

根据路透社的最新消息，这两名人质是中国教师。

"伊斯兰国"5月24日在巴基斯坦俾路支省北部的奎达被绑架了他们，用以打击伊斯兰堡对中国劳工的保护。"伊斯兰国"的武装人员假扮警察绑架了这两位语言老师。

今年5月BBC曾报道了两名中国公民在俾路支省首府奎达真纳镇遭武装绑架。

"伊斯兰国"之前并没有提及关押着两名人质。

阿马克通讯社通过手机软件Telegram发布了这一消息。巴基斯坦俾路支省政府正在核实这一消息的可靠性。

目前无法联系上中国驻巴基斯坦大使馆，中国外交部也没有发表任何评论。

"伊斯兰国"控制了在布基斯坦邻国阿富汗的部分领土，试图在巴基斯坦发展自己的力量。

巴基斯坦军方在今天早些时候宣布了一份详细的三天军事突击，军队部署在距离奎达不远的地方。 这份声明说已经能够除掉了12个恐怖分子中的"中坚分子"，防止"伊斯兰国"插足俾路支省。

中国公民第二次被杀"伊斯兰国"杀害

图片版权 DABIQ Image caption 中国公民樊京辉（右）和挪威男子奥勒·格里姆斯高-奥夫斯塔（左）被IS杀害。

这次绑架是"伊斯兰国"第二次杀害中国公民。2015年11月19日伊斯兰国曾在杀害了中国公民樊京辉。

樊京辉在2015年9月失踪，根据中国媒体的报道可能遭到伊斯兰国绑架。而后中方证实，50岁的樊京辉在被"伊斯兰国"组织绑架、索要赎金未果后杀害。

在樊京辉被"处决"的同一年，一位中国四川公民加入叙利亚库尔德民兵组织人民保护联盟（YPG），成为加入这一组织反抗“伊斯兰国”的首位中国公民。

中国主席习近平在樊京辉事件后说："中国政府坚决反对一切形式的恐怖主义。"

一带一路与巴基斯坦

图片版权 AP Image caption 习近平2015年对巴基斯坦进行国事访问

中国当局对中国公民在海外被绑架、杀害等事件的密切关注除了它们是和中国家、公民安全有关以外，可能还与中国"一带一路"战略计划有密切的联系。

早在2015年，"伊斯兰国"杀害樊京辉就已经触及了中方关于"一带一路"的敏感神经。

《中国周边安全形势评估（2016）》就写到"国际恐怖势力在中国周边的再聚集是'一带一路'战略面临的重大威胁"。

目前，中国已在巴基斯坦投资了570亿美元用于"一带一路"的建设。大部分在巴基斯坦的中国公民都参与了"一带一路"建设。

中国公民在巴基斯坦受到袭势必会影响到"一带一路"这个庞大工程在巴基斯坦的建设进展。

中国驻巴基斯坦大使馆曾多次催促巴方提高警戒，尤其要提高此次人质被杀案的发地提高俾路支省的治安。

提高俾路支省正处在"一带一路"建设的一个关键点上。中方正在俾路支省建设用于连接中国西部和阿拉伯海的港口和道路。