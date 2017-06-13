你问我答：特朗普会被弹劾吗？什么程序？

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普会被弹劾吗？

上周BBC中文的《你问我答》意见征求环节，关于美国总统特朗普，大家最希望更多了解的话题是"特朗普有没有被弹劾的可能性？程序和法理程序又会是什么样？"

特朗普能被弹劾吗？

美国宪法第二条第四款规定："总统、副总统和合众国的所有文职官员，因叛国、贿赂或其他重罪和轻罪而受弹劾并被定罪时，应予免职。"

程序上，首先由众议院投票决定是否启动弹劾程序，然后由参议院投票表决是否通过弹劾案。

如果涉案官员的弹劾罪名成立，则会被立刻解除职务；参议院还有权在免职的同时禁止其将来在联邦政府中担任任何职务。

弹劾是针对官员的政府职务而言，除了免职不包括其他惩罚。被弹劾官员受到的指控，还需交由民事或刑事法庭审判。

图片版权 EPA Image caption 特朗普总统发现自己跟多宗丑闻有牵连。

弹劾成功率？

宪法条文中的"叛国、贿赂"罪名的定义比较明确，但"其他重罪和轻罪"究竟涵盖哪些内容，辩论空间较大。

众议院启动弹劾程序只需要简单多数票，但参议院要通过弹劾案，则需要三分之二多数票。

在美国历史上，从来没有一宗众议院启动的弹劾案，在参议院得到三分之二多数票获通过。

也就是说，没有一位美国总统真正被成功弹劾。

有没有先例？

翻查资料，发现历史上成为被弹劾对象的只有两位总统。先说年代较近的，就是美国第42任总统克林顿。

克林顿和白宫实习生莱温斯基绯闻曝光后，他自己抵赖，还让卢温斯基撒谎。

他面临的弹劾控罪是对大陪审团作伪证和妨碍司法公正。

图片版权 AFP Image caption 美国众议院最近一次就弹劾动议投票，是在1998年12月11日，对象是克林顿

众议院以228票对206票的表决结果通过第一条控罪，221票对212票通过第二条控罪。当时是1998年，克林顿的民意支持率有72%。

1999年，弹劾案交参议院投票，结果没有获得三分之二多数。

当时，BBC记者的分析是，即使他们在尽力把总统拉下台，但心里从未停止怀疑对他的指控是否能够得到确凿证明。

逆我者亡？

第二个曾遭弹劾的是美国第17任总统安德鲁·约翰逊，1865-69年。

参议院1868年启动对他的弹劾程序。之前11天，他解雇了自己的战争部长埃德温·斯坦顿，因为斯坦顿对约翰逊的政策强烈反对。

美国媒体近来比较了斯坦顿被炒鱿鱼和前联邦调查局长科米丢官职事件，发现这两个事件非常相似。

约翰逊差一点被弹劾——参议院投票结果离三分之二多数只差一票。

据信，共和党议员们在幕后作了很多工作。

很多人会问，那尼克松呢？水门事件影响深远，级别和规格还没到弹劾程度吗？

尼克松没有被弹劾。他在这之前及时撤退：他辞职了。

图片版权 Getty Images Image caption 1868年3月13日，美国第17任总统安德鲁·约翰逊开除战争部长斯坦顿，11天后面临弹劾

特朗普能被弹劾吗？

从理论上讲，能。根据法律博客网站Lawfare Blog，在技术层面可以指控他违背了自己的誓言，未能"恪守、维护和捍卫"美国宪法。

但在现实中，被弹劾的可能性极小。

BBC北美事务记者祖切尔解释说，如果众议院由民主党控制，可能已经在起草弹劾动议了。

只不过现在共和党在众议院占238席，在参议院占52席，民主党在众议院占193 席，在参议院占46席。

另一个现实是，即使他的民意支持率跌破40%，共和党内部到目前为止基本保持着对特朗普总统的忠实。

也有例外，比如参议员麦凯恩。他5月份在一次晚宴讲话中公开表示，缠绕着特朗普总统的丑闻已经达到"水门事件的规模和程度"。

最近也有一些迹象，表明共和党内部的焦虑在发酵。缅因州共和党参议员苏珊·考林斯在接受CNN采访时无奈地说："我们能有一天不出危机的吗？我只要求这么多。"

连参议院多数党领袖米奇·麦考奈尔也忍不住发话，示意白宫的戏剧性事件太多了。

最后还有一点，2018年就要举行中期选举。届时，每一位进入角逐的候选人都会问自己一个问题：这个总统是不是会破坏我当选的机会？