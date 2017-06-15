中国投资硅谷科技公司引起五角大楼担忧

图片版权 Getty Images Image caption 路透社报道，五角大楼一份未公开的报告表示对中国取得美国敏感技术的担忧

美国似乎加强了对中国对美国硅谷的投资的审查，中国加大海外并购步伐引起美国和德国等西方国家对保护具有国防意义的敏感技术的警惕。

路透社报道，美国国防部长马蒂斯周二在参院听证会上说："数十年来，美国在所有方面都具有无与伦比的决定优势…但现在包括外层空间、航空和海底、陆地以及网络空间等所有的方面美国的行动都遇到了竞争。"

马蒂斯将军还说，负责审核可能具有安全隐患的公司兼并的机构已经过时，需要更新。

路透社引述特朗普政府官员的话说："考虑到中国正采取咄咄逼人的做法，我们正在检讨（外国在美投资委员会）CFIUS，研究美国经济的长期健康和安全问题。"

路透社报道说，资深共和党人正在起草立法，给上述委员会更多授权，让他们能够阻止某些技术投资，不过据估计这个法律不会把某种特别的技术创新单列出来。

人工智能

路透社报道说，美国五角大楼（国防部）对中国取得美国研发的人工智能技术表示担心。报道说，一份被泄露的报告建议更新出口控制规定，制止中国公司投资美国的某些创业公司。

报告建议需要采取限制措施，防止先进的算法被中国转用于国防工业。有专家认为该报告的内容令人信服。

图片版权 Getty Images Image caption 美国国防部长马蒂斯周二在参院听证会上说，数十年来美国在所有方面都具有的无与伦比的决定优势正在被削弱

英国皇家联合军种研究院防务和安全研究所的泰勒教授对BBC记者说，美国安全部门的一些人认为中国可能成为美国潜在的敌手。

显然五角大楼的意思是人工智能和人机介面对于美国创新拉开同其他国家在能力等方面的差距至关重要。

"因此可以理解美国不希望中国接触到美国的专门技术。"

在美投资委员会

奥巴马总统在去年曾经以国家安全理由阻止过中国购买德国的芯片制造商Axitron。

外国在美投资委员会自己采取的行动一般不对外公开，但是据认为该机构阻止了中国公司购买美国军用芯片制造商环宇通讯半导体控股和硬盘制造商西部数据公司。

路透社报道还说，五角大楼担心外国在美投资委员会目前的责任范围没有报道对某种中国公司的审核，也就是购买美国公司股份或在美成立合资企业开早期技术，特别人工智能方面技术的中国公司。

这类合作可能会阻止美国国防部同这些美国公司建立联系。

下面是最近达成的，需要进一步审查的协议的例子：

百度收购机器视觉软硬件解决方案的科技公司xPerception

阿里巴巴投资增强现实公司Magic Leap

华为同加利福尼亚大学合作研究人工智能

腾讯收购设计自动驾驶汽车的特斯拉的股份

图片版权 Getty Images Image caption 百度四月收购了机器视觉软硬件解决方案的科技公司xPerception

泰勒教授说，对于同防务有关的行业来说，美国过去允许外国公司进行投资，特别是英国的公司，因为美国过去的观点是，不在乎拥有者是谁，只要公司内部接触关键技术受到严格限制，这种技术不许被转移出美国就行。

"但是现在面对中国，美国（在重新考虑）已经扩大了担心的范围。"

影响在华投资

不过上述任何干预都可能危及美国技术公司在中国的投资。例如谷歌公司购买了中国人工智能初创公司Mobvoi的股份，而苹果也对打车公司滴滴出行投资了10亿美元，滴滴出行业在研发自驾技术。

去年5月中国家电商美的集团投资40亿欧元持股德国工业机器人和自动化生产的库卡集团（KUKA AG）股份就令德国产生国家安全担忧。

对此德国经济部长加布里尔抱怨说，中国一方面正在战略性地购买德国的关键技术，另一方面又以"歧视性的要求"来避免中国公司被外商收购。

加布里尔说，中国正在德国收购许多他们感兴趣的公司，显然意在获取具有战略重要性的关键技术。

加布里尔还呼吁欧盟采取保护措施。他认为，如果一个企业的技术对欧洲未来的经济发展具有战略意义，就应该制止外国公司收购该企业。

去年10月，德国经济部以国家安全为由撤回了对中国福建宏芯基金收购德国芯片设备制造商爱思强的许可。另外德国政府还在审查中国的一个财团对德国欧司朗公司的灯泡部门Ledvance的收购案。