朝鲜“脱北”士兵如何穿越世界最危险边界？

图片版权 AFP Image caption 韩朝边境防卫森严。

周二（6月13日），一名朝鲜士兵徒步穿越防卫森严的韩朝边界非军事区，向韩国方面投诚。

这已经是三年来第三起朝鲜士兵穿越非军事区投诚的事件。

但是，穿越这个世界上防守最严密的地带而不被发现，这怎么可能呢？

事件经过

本周二当地时间19点50分左右，一名朝鲜士兵徒步走到"三八线"南侧的一个韩国哨所，向韩方投诚。

韩国国防部发表的一份声明说："我们正在调查他投诚的过程和动机。"

韩国联合参谋本部办公室表示，该朝鲜士兵是在非军事区中段穿越军事分界线的，事件中双方没有交火。

此前，已有两名朝鲜士兵分别在2015年6月和2016年9月徒步穿越三八线投诚。

2012年，也有两名朝鲜士兵穿越重重警戒，归顺韩国。

图片版权 Getty Images Image caption 两国边境有重兵把守，几乎无法逾越。

穿越"非军事区"危险吗？

很危险。所谓"非军事区"是一条横穿朝鲜半岛的狭长地带，长250公里、宽4公里。非军事区内埋有地雷，两侧有铁丝网、电网和大量监视摄像头。

同时，非军事区两侧都有成千上万的士兵严密守卫，几乎不可能徒步穿越。

如果朝鲜军方发现有人试图穿过非军事区，他们很可能会开火。

尽管朝鲜战争于1953年停火，但双方从未签订和平协议，因此理论上仍处于战争状态。

据信，金正恩2011年成为朝鲜最高领袖以后，他命令进一步加强对韩朝边界和中朝边界的控制，并在非军事区埋设更多地雷。

最近几个月来，由于韩国准备部署美国"萨德"导弹防御系统，朝鲜方面的小型无人机曾飞越边境进行侦查。

图片版权 AFP Image caption 在最近三年中，已经有三名"脱北者"成功穿越三八线。

朝鲜"脱北者"有多少？

每年平均约有一千名朝鲜公民逃到韩国，但直接穿越三八线抵达韩国的人寥寥无几。

近年来的几起朝鲜士兵穿越三八线投诚的成功案例证明，这是一个可行的"脱北"路线。但是，到底有多少人曾经尝试这条路线但最终失败？这个数字无人知晓。

试图穿越非军事区的朝鲜人一旦被朝鲜军方发现并逮捕，必定会被带到拘留所讯问。他们可能会被判长期徒刑，并被送到劳改营。

2012年，一个朝鲜士兵杀死他的两名长官才得以逃脱。

朝韩双方都禁止己方公民穿越三八线。2012年7月，韩国亲朝人士卢修熙在访问朝鲜之后，走过板门店分界线，回到韩国一侧，随即被韩国当局逮捕。

历史上第一个穿越朝韩边界的韩国亲朝人士是一个名叫林秀卿的女大学生。她1989年未经政府同意独自前往朝鲜，回国后被判刑。

图片版权 Getty Images Image caption 双方都向边界对面播放高音量的音乐和宣传广播。

"脱北"成功后会怎样？

成功穿越三八线的"脱北者"通常会直接到韩国的边防哨所，表示投诚意愿。在边境的韩国一侧也设有电话，脱北者可以打电话寻求帮助。

但是，直接穿越朝韩边界的人少之又少，大多数"脱北者"都选择风险较小的逃离路线。

韩国政府的数据显示，自朝鲜战争结束以来，已有3万多名朝鲜人逃到韩国，其中多数都是从中朝边境逃离朝鲜的。

有些"脱北者"从中国逃到东南亚等地，期望能够最终抵达韩国或第三国定居。

抵达韩国后，大多数"脱北者"会被拘留一段时间。为防范朝鲜特务，韩国政府官员会对难民进行甄别。

然后，政府会对脱北者提供福利和培训，帮助他们适应韩国的生活。非政府组织也会提供帮助。

但是，对脱北者来说，成功逃离朝鲜只是第一步。适应韩国的生活并不容易，新的环境也给他们带来了新的挑战。