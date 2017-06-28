新西兰为什么对热播青春剧“下狠手”？

Image caption 《十三个原因》讲述了高中女生汉娜·贝克走向自杀的经历

记得今年四月底，Netflix热播青春剧《十三个原因》被新西兰官方影视审查办公室评为RP18级。

RP是限制收看的级别之一，意思是不到标记年龄的观众只能在家长或者监护人的陪同下一起观看。RP18意味着未满18岁的青少年不得独自追此剧。

该剧讲述的是美国校园生活的黑暗面：欺凌、冷漠、性侵、自杀……

新西兰影视和文学作品评级办公室在声明中说，他们最紧迫的担心是：剧中如何讨论、展示青少年自杀，汉娜的自杀在剧中某些段落被描绘为"符合逻辑、无法避免的后果"。他们说，自杀永远不应被描绘为"清醒思考后得出的结论"。

这是有史以来新西兰官方机构首创这一级别的RP限制。由此不难看出，《十三个原因》在新西兰引起了当局相当的警觉。

警觉的背后，是令人震惊的数字和痛楚。

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想起新西兰，我们眼前最先浮现出的可能是迷人的大自然，静谧的湖泊，壮观的群山；辽阔、空旷、无边无际、人迹罕至……

但是，连续许多年，新西兰人也面临着另外一种孤立和隔绝：抑郁和自杀。联合国儿童基金会6月在日内瓦发布的报告指出：新西兰的青少年自杀率位居发达国家之首。

报告说，在总计41个经合组织（OECD）和欧盟成员国当中，新西兰15-19岁青少年的自杀率最高：每10万人中有15.6人自杀。这个数字相当于美国的两倍，几乎是英国的五倍。

这并不是新西兰第一次在这个糟糕的排名榜上名列第一。富庶、美丽的新西兰，青少年为什么这么“想不开”？

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如同汉娜的自杀被描绘成《十三个原因》一样，青少年自杀还和其他许多社会现象紧密关联。

联合国儿童基金会新西兰办公室的斯通博士（Dr Prudence Stone）说，这包括儿童贫困、少女怀孕率、双亲都没有工作的家庭在社会中所占比例等。

她在接受新西兰电台采访时特别强调的一个事实是：新西兰生活在贫困线下的儿童太多。“这就意味着他们会担心吃不饱饭，他们会绝望、不想活下去......他们还可能会经历家庭暴力。”

在儿童基金会的报告中的“确保儿童健康和福祉”一项中，新西兰在41个国家中排名仅为第38。这个指标也包括新生儿死亡率、少女怀孕率。

新西兰精神健康基金会的罗宾逊（Shaun Ronbinson）补充了另外一个因素：新西兰的校园欺凌记录也是"全世界最糟糕的"之一。

文化和种族歧视？

如果细细分析新西兰国内的统计数字，还可以看出，年轻的毛利人和太平洋岛人的自杀率最高。罗宾逊认为，这表明新西兰人在文化认同、应对殖民化的冲击波带来的影响等方面也存在问题。

根据已有的2014年数据，包括所有年龄段在内的毛利男子的自杀率是非毛利男子的大约1.4倍。

斯通博士说，"这就像是一个警钟......揭示出我们社会中依然存在的建制、文化种族歧视。"

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新西兰青少年自杀率居高或许也还有另外一个原因。长期以来，抑郁被看作软弱的表现。虽然这不是新西兰特有的问题，但在新西兰或许比其他国家更为严重。

斯通博士认为，新西兰存在一种强悍的哥们文化。这会给男人带来压力，认为自己必须符合某种模型；这也给成长中的青少年带来压力，总想让自己再强点、再硬点，一定要长成那种"爱喝啤酒的硬汉。"

最近一些年已经略有改变，开始涌现出像音乐人、制片人等新一类的新男性榜样：不是"典型的全黑硬汉"那类的（注：新西兰人引以为荣的国家橄榄球队俗称"全黑"）

新西兰"青少年热线"的发言人希尔（Briana Hill）说，西方世界好多国家都有这种硬汉态度：我准备咬牙挺着了，但是新西兰人心中还多了一层：我一定自己想办法搞定'，这种心态在其他国家可能不像新西兰那样普遍。

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新西兰并不是没有救助系统，但是面临的压力过大，资源显得不够。

新西兰影视文学作品审评办公室在声明中说，新西兰的青少年自杀率是经合组织国家当中最高的，眼下新西兰青少年在疯狂追看《十三个原因》，心理健康部门对该片可能给他们带来的影响非常担心。

专家们的共识是，必须增加人力物力投入。同等重要的是，必须加强公众对心理健康的认识和重视、加强对青少年的正确引导。

4月，新西兰政府还推出全国自杀预防战略草案，目前正在征求公众意见。虽然引发了许多争议和辩论，但是，就连那些批评草案力度不够的人也同意，这意味着新西兰在推进全民关注青少年自杀率方面迈出了重要一步。