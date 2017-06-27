锡金段边界再生摩擦 中印谁跨了界？

图片版权 DESHAKALYAN CHOWDHURY/AFP/Getty Images Image caption 中印边境的乃堆拉山口2006年7月重新开通贸易通道，被视为两国自1962年边境战争之后关系改善的重要标志。中国2014年宣布为印度赴西藏朝圣者开通这一口岸。（资料图）

中国国防部指责印度军队在中印边界锡金段（Sikkim）跨界阻挠中方正常活动。印度媒体称中国军队越界进入印度领土并摧毁军事设施。曾在1967年爆发过激烈军事冲突的乃堆拉山口（Nathu-La Pass）局势突然紧张。

中国外交部称，出于安全考虑，中方关停了乃堆拉山口的朝圣通道。三年前中国领导人习近平访印期间宣布，增开经乃堆拉山口的朝圣路线，以便利印度香客朝圣。

图片版权 EPA Image caption 6月7日，达赖喇嘛访问了印度达兰萨拉。达兰萨拉是西藏流亡藏人聚居的地方。

中国：印军越界阻拦施工

中国国防部发言人任国强周一（6月26日）称，中方近日在洞朗地区进行道路施工时，遭到印军越线阻拦。

"双方对锡金段边界走向没有异议。中方修建上述道路完全是在自己领土上的主权行为，印方无权干涉。此前中方已就此向印方做了通报。"他表示。

中国外交部发言人耿爽当天则表示，印度边防人员近日在中印边界锡金段越过边界线进入中方境内，阻挠中国边防部队在洞朗地区的正常活动。中方要求印方尊重边界条约规定，尊重中国的领土主权，立即撤回越界的印边防人员并彻底调查此事，维护好中印边界锡金段的和平与安宁。

耿爽称，"出于安全考虑，中方不得不暂缓安排印度官方香客团经中印边界锡金段乃堆拉山口入境朝圣"。

印度：解放军越界摧毁印军碉堡

对于此次摩擦，印度方面的说法则是，在中国军队摧毁了两座印军碉堡并阻碍印方信徒前往普兰县冈仁布钦山（Kailash Mansarovar Yatra）朝圣之后，两国边防军队发生了严重对峙。

《印度时报》引用匿名消息源的话称，大约在10天前，中国解放军越界进入位于锡金不丹西藏三角地带的印度多克拉（Doka La）区域，并且在拉顿（Lalten）地区摧毁了两座印度军队的碉堡。

"两军人员发生了推撞和扭打。我们的士兵搭建人墙阻挡对方人员侵入。"

《印度时报》还称，双方军官举行了面对面的会谈，但没有达成任何协议。

印度政府称，已就中方拒绝一个约50人的朝圣团经乃堆拉山口进入西藏朝圣一事向中方交涉。

《印度时报》称，中印两军跨界及对峙事件时有发生，但主要发生在东部的拉达克（Ladakh）和阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）地区，在锡金地区很少。2007年，中国军队摧毁了多克拉地区的一些临时碉堡。过去几年里，印度军队在锡金地区的中印边境大规模建设新碉堡，并对一些就碉堡进行了升级。

锡金邦和乃堆拉山口

图片版权 EPA Image caption 6月19日，中国领导人习近平在北京会见出席金砖国家外长会的印度外交国务部长辛格。印度没有参加上月在中国举办的“一带一路”峰会。

乃堆拉山口位于中国西藏日喀则地区与印度锡金邦的交界处，海拔4500米左右，是世界上最高的公路贸易通道。山口距锡金邦首府甘托克54公里，距西藏亚东52公里，距拉萨429公里，是连接中印陆路贸易最短的通道。

乃堆拉山口同时还是连接印度和多个印度教及佛教胜地的要道，1967年，中印两军在此发生了激烈的冲突。

中国和印度于2006年7月6日重新开放连接西藏和锡金的乃堆拉山口边贸通道，恢复两国中断40多年的边境贸易。

锡金原为独立的世袭君主国锡金王国，居民多为尼泊尔族人，多信奉藏传佛教。2003年，印度承认西藏属中国的领土，中国承认锡金属于印度。

路透社称，由于中印两国长期存在边界纠纷，以及中国支持巴基斯坦等原因，两国关系一直比较冷淡。印度领导人上月还拒绝参加中国主导的"一带一路"峰会。