一夫多妻可行吗？南非这一家或提供答案

图片版权 Mzansi Magic Image caption 穆萨·姆斯勒库和他的妻子们。

近期，南非的一档真人秀节目引发了人们对一夫多妻制的激烈辩论。

一位叫穆萨·姆斯勒库（Musa Mseleku）的房地产开发商希望这档节目能够改变南非人对一夫多妻制的看法。支持他的人很多，包括他的四个妻子。

43岁的姆斯勒库和他的四个妻子和10个孩子是这档叫《真爱和一夫多妻》真人秀中的主角。

这档从5月19日开播的节目是目前南非社交媒体上最受欢迎的话题之一，数千网民在社交媒体上辩论这种看似十分过时的婚姻在当今社会是否应被接受。

这档节目是在姆斯勒库德班附近的家里拍摄的。他的四个妻子每人都有一栋楼，但这些地都是他们共享的。

姆斯勒库说，关于一夫多妻，人们最大的一个误解是这会压制女性的权益，对女性不公。"这也是我们为何想要做这档节目的原因，即让人们知道我们家并不是这样的。"

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"我想让看节目的男性观众知道，你不但可以一夫多妻，还可以成为一个体贴的丈夫。"

不过，并不是所有的人都赞同他的说法。这档节目虽然受到了部分观众的赞扬，但网上有更多的网友认为，一夫多妻制弊大于利。

大部分的女性网友发现，姆斯勒库对他的妻子们实行下午5点宵禁制度。同时，妻子们在与朋友外出游玩，或者酗酒前都要征求丈夫的同意。

但姆斯勒库的妻子并不觉得这有什么不对的。"尤其对我们南非人来说，我们认为丈夫就是你的上帝，"他的第四任妻子托比勒这样说。"因此，（女人）不能随心所欲，除非他允许你这样做。"

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姆斯勒库说，他也对自己有要求，比如他每天必须早于妻子至少一个小时回家，"这样我就可以为她们每个人做准备！"

托比勒和姆斯勒库已经结婚9年了。当他们相识时，姆斯勒库已经有了两个老婆，所以对托比勒来说这并不奇怪。事实上，她的祖父母就是来自一个一夫多妻制的家庭。

她说，姆斯勒库的四个妻子像姐妹一样相处。她们互相依赖，并在做重要决定时寻求各自的意见和帮助。

然而，这档节目虽然展示了这个特殊家庭的日常与和睦之处，但也揭示了他们时而产生的紧张关系。

图片版权 Mzansi Magic Image caption 托比勒（最右）和她的“姐妹们”

"我们最大的冲突就是时间，"托比勒说，"有时候我们要出门，但当所有人都准备好，却还要等另一个妻子时，这会让人很沮丧。"

说到时间，姆斯勒库说他会将时间分给四个妻子和10个孩子。

在南非，虽然并不是所有家庭都实行一夫多妻，但这种做法并不违法，也并不只有某一种宗教允许这样做。在祖鲁族，这种做法更为普遍，比如祖鲁族的南非总统祖马自己就有三个妻子。

但问题是，有四个妻子的姆斯勒库自己会允许他的妻子有更多的丈夫吗？

图片版权 Mzansi Magic Image caption 姆斯勒库和他的四个妻子和10个孩子。

"当然不，"他笑着说，"这样我会死的！"

那姆斯勒库会想要第五个妻子吗？他答道："我们在节目中探索这种可能性……"