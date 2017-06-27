始于乌克兰的网络攻击正席卷俄美欧

图片版权 Screenshot Image caption 许多报告显示受攻击电脑的屏幕显示了图中的信息，表明这是勒索攻击

始于乌克兰的大规模网络攻击周二正在持续向全世界扩展，制药和化工公司默克公司成为第一家在美国受到攻击的公司。

这种病毒让电脑当机，在比特币支付赎金后才电脑才能恢复正常。专家对此次最新的网络袭击做出判断，认为黑客是基于与Wannacry相同的系统漏洞对欧洲网络进行攻击。

丹麦的马士基航运公司，俄罗斯国有石油公司Rosneft，广告公司WPP，以及西班牙食品巨头Mondelez的电脑系统都受到了攻击。

图片版权 Twitter/@NCA_UK Image caption 英国国家打击犯罪机构正在调查这次网络攻击

在乌克兰，检测切尔诺贝利核电废址的活动也受到了影响，政府部门，银行以及交通系统都受到了电脑攻击。

乌克兰内务部的发言人说，当局正在调查许多受到电脑攻击的事件。

俄罗斯的防电脑病毒公司Kaspersky Lab表示，他们的分析显示在乌克兰，俄罗斯和波兰已经发生了约2,000次这样的攻击。

网络安全技术专家表示已经研究出能够破解WannaCry病毒的方法，受害者无需向勒索者缴纳赎金。执法当局表示，支付赎金意味着受害者可能面临再次侵袭的风险。

图片版权 Twitter/@RozenkoPavlo Image caption 乌克兰副总理推特照片显示政府电脑系统也受到了黑客攻击

伦敦一家处理网络攻击的保险公司的负责人说，犯罪分子实施如此大规模的网络攻击几乎不用成本，如果人们向他们付赎金，无疑会鼓励将来发动更多的攻击。

电脑安全公司Recorded Future的发言人对BBC说，这类攻击因为利润丰厚所以很难停止。他说，韩国一个网络服务公司为找回他们的数据已经向黑客支付了100万美元，这对于网络勒索者来说是极大的激励。

国际刑警组织表示正在密切关注局势发展，并且正同成员国保持密切联系。