中国赠送菲律宾大量枪支打击菲极端武装

图片版权 EPA Image caption 菲律宾总统在菲律宾克拉克空军基地举行的中国武器移交仪式上查看中国制造的7.62毫米高精度狙击步枪

中国周三（6月28日）赠送了大量枪支给菲律宾总统杜特尔特帮助马尼拉打击盘踞在菲律宾南部一个城市的伊斯兰极端主义武装。

这批自动步枪和狙击步枪和弹药是杜特尔特上台以来从中国得到的第一批军援。其中有中国提供的具有世界先进水平的7.62毫米高精度狙击步枪。

杜特尔特说，这批价值人民币5000万元（735万美元）的军火"说明菲律宾和中国关系进入了一个新阶段"。

稍早菲律宾军方说他们发现了17具平民的尸体，他们都死于伊斯兰激进分子之手。

这些激进分子自称是伊斯兰国的追随者。他们自5月23日占领了叫做马拉维的城市。

菲律宾部队在空中支持和大炮的支持下同武装分子作战长达一个月，试图将他们从马拉维清除出去，但是遇到激进分子强烈抵抗。

官方数字显示，将近400人被打死，其中包括290名武装分子和70名政府军士兵。马拉维的200,000居民的大部分已经逃离那里，战火令城市大部分地区成为废墟。

杜特尔特说，"由于缺乏装备，有时候我们几乎要跪下了。有了中国这样理解我们的朋友，真是很好。"杜特尔特担任总统后就威胁要疏远美国这个传统盟友，同北京发展关系。

杜特尔特不愿意提美国的帮助，他说不知道美国为在马拉维作战的菲律宾部队提供的技术支持。菲律宾同美国有共同防御条约，并且长期以来一直以来美国的武器供应。

图片版权 AFP Image caption 现在72岁的杜特尔特在执政一年后，因为其敢说敢干，其行动能力得到许多菲律宾人认可而享有很高的支持率

疏美亲中

尽管如此，杜特尔特还是说要寻求从中国和俄罗斯得到更多武器。美国一直批评杜特尔特的禁毒战争。

杜特尔特因为准许警察在稽查毒品时可以开枪杀人一直受到西方人权组织以及欧洲、美国和联合国的领导人的批评。

他宣布在菲律宾南部实行戒严以打击穆斯林极端组织后，也受到西方国家的抨击。

不过在菲律宾的民调显示，菲律宾人更愿意看到贩毒嫌疑人被活捉。菲律宾人也表示在过去的一年里因为警方加强了执法行动，他们感到更安全。

杜特尔特在马拉维被攻陷后宣布在菲律宾南部实行军管，现在他表示，在军方和警察说那里情况安全之前不会解除军管。

中国驻菲律宾大使赵鉴华在移交这批武器的时候说，不久会向菲律宾提供"第二批"武器。

赵鉴华大使说，这批捐赠数量不大，但是在两国军事关系发展中具有重大意义。他说中国在反恐方面愿意探讨在联合训练，情报分享以及联合军事演习方面同菲律宾合作。

四月总部在马尼拉的社会研究调查机构社会气象站公布报告说，杜特尔特政府目前享有75%的民众支持。

现在72岁的杜特尔特在执政一年后，因为其敢说敢干，其行动能力得到许多菲律宾人认可而享有很高的支持率。