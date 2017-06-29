澳洲警方：罗马教皇高级顾问被控性侵

图片版权 Getty Images Image caption 枢机主教佩尔强烈否认有关指控。

澳大利亚警方星期四（6月29日）起诉过去在澳洲犯下多起性侵案件的罗马天主教皇方济各的首席财务顾问乔治·佩尔，但他强烈否认有关指控。

澳洲维多利亚警方表示，有关指控涉及梵蒂冈枢机主教佩尔多起"历史上的"性侵案件。

维多利亚州警察局副局长谢恩·巴顿（Shane Patton）表示，提出性侵指控的受害者不止一人。

在梵蒂冈任职的枢机主教佩尔强烈否认有关指控。

作为教皇方济各的首席财务顾问，枢机主教佩尔被视为梵蒂冈第三位有权势之人。

澳大利亚天主教会发表声明说，枢机主教佩尔强烈否认有关指控，并计划返回澳洲"为自己正名"。

声明说，在听取医生的建议和许可后，佩尔将尽快返回澳洲为自己正名。佩尔还表示，他期待上法庭的那天为自己积极辩护。

图片版权 Getty Images Image caption 枢机主教佩尔目前担任罗马天主教皇方济各的首席财务顾问。

事件冲击——BBC新闻网驻澳洲记者格瑞菲斯（Hywel Griffith）：

枢机主教佩尔不仅是澳大利亚最资深的牧师，而且是天主教最高级别的官员之一。

二十多年来，他一直是诸如同性恋、艾滋病和干细胞研究等有争议问题辩论的前沿人物。

在一系列调查期间，针对澳洲天主教会内的有关性侵指控，他还代表教会进行处理，并做出正式回复。

澳洲皇家委员会去年就指控举行听证会时，他通过视频连线作证，一些受害者专程坐飞机前往罗马观看听证会。

因此，鉴于对他提出指控的重要性，很难说是一种夸大。

当他回到澳洲法院面对这些指控时，其一举一动不仅会受到澳洲媒体，而且会受到全球天主教徒的关注。

维多利亚警方表示，他们在上个月收到检察官的意见后决定向枢机主教佩尔提出指控。

维多利亚州警察局副局长谢恩·巴顿说，"枢机主教佩尔面临着多项指控，有多人提出指控"。

但警方没有透露具体的指控细节，也没有透露所指受害者的年龄，以及性侵事件发生的时间。

巴顿说，警方的调查"过程和程序"与其它调查没有什么不同。他说，"枢机主教佩尔所受对待与其他人一样"。

枢机主教佩尔的代理律师星期四在墨尔本收到了有关起诉通知。

巴顿说，枢机主教佩尔要7月18日要在墨尔本地区法院出席聆讯。枢机主教佩尔去年曾自愿接受澳洲警方的询问。