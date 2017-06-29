神枪手是怎样炼成的？3.5公里外一枪击毙敌人！

最近在伊拉克，这位加拿大士兵从3540米外一枪击毙一名"伊斯兰国"武装分子，从而创下最远狙杀新纪录。

原来的世界记录保持者是英国狙击手哈里森（Craig Harrison）。2009年在阿富汗，他从2475米外击毙一名塔利班战士。目前全球最远狙杀排行榜上，加拿大士兵占据前五名当中的三个。

3540米！听来真是很震撼，怎么做到的呢？

图片版权 Getty Images Image caption McMillan Tac-50 A1-R2 狙击步枪，洛杉矶射击展

好枪

工欲善其事……首先，你要有好枪。

这位匿名加拿大士兵用的是McMillan TAC -50 狙击步枪，当时他处于高位。制造商说，有效射击范围是1800米，只相当于这位士兵狙杀距离的一半。

当时子弹用了10秒才击中目标，子弹飞行时速792mph，比波音747还快。

美国海豹突击队（MK15）、法国海军陆战队以及土耳其、格鲁吉亚、南非、约旦、以色列和菲律宾的特种部队都使用同样武器。

英军、德军和爱尔兰军使用"精密国际北极战"系列狙击步枪；美国海军陆战队使用M40狙击步枪。

图片版权 Getty Images Image caption 加拿大狙击小组2006年在阿富汗

好伴

仅有好枪还是不够的。狙击手的合作伙伴—"观测手"（spotter）对成功完成使命至关重要。

多重要呢？有这么一种通俗的说法：狙击手是猴子、观测手是驯兽师。

观测手负责提供狙击手所需的目标位置、地面情况等信息。他们用望远镜观察目标，狙击手用步枪上的瞄准镜锁定目标。如果一枪没打中，观测手会通知狙击手迅速重装子弹、校准后再次射击，或者放弃行动。

观测手还要观察高速、长距离子弹飞行的轨迹；帮助背负沉重的仪器设备等。

图片版权 Reuters Image caption 叙利亚，一名库尔德士兵用望远镜为狙击手观察目标。

用心

狙杀的另外一些关键因素还包括风速和天气条件。

许多狙击小组会派最有经验的狙击手做观测手。他们可以判断风速、距离、地形、温度等等所有可能影响狙击手发挥的因素。

然后，就要看狙击手进入状态，调整呼吸，设定距离，考虑弹道，听取观测手有关天气条件的建议。然后，开枪！

加拿大创最远狙杀记录的特种兵还要把地球的弧度考虑进去，因为，距离实在是太……远了。

同时，由于他身处高位—一座建筑物的顶层或顶层附近，他还必须把子弹的下落幅度考虑进去。