特朗普新版旅行禁令生效：谁会受到影响?

图片版权 Getty Images Image caption 移民权益律师为抵达洛杉矶国际机场的人士提供免费咨询

美国总统特朗普早前签署的引起争议的旅行禁令生效，来自六个穆斯林国家的公民和所有难民入境美国时将面临更严格的审查。

这意味着那些在美国没有近亲或者商业联系的人士在申请美国签证时可能被拒。

根据特朗普签署的新版旅行禁令，不符合"真实性"的亲属关系包括祖父母、姨姑叔舅、侄甥、堂表兄姊妹、表亲类和其它类亲属等。

为期90天的暂禁旅行命令适用于伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门等六个穆斯林国家，使联邦政府有时间确认从这六个国家申请美国签证的人员的身份，并暂禁这六个国家的难民入境美国120天。

在华盛顿当地时间晚上8时（格林尼治标准时间0时）旅行禁令实施前，夏威夷州一名联邦法官要求对有关禁令措施进行澄清。

夏威夷州此前曾指责联邦政府违反最高法院的命令，不适当地将其实在美国拥有近亲家族关系的人排除在外。

本周早些时候，美国最高法院裁定恢复部分针对六个穆斯林国家人士的旅行禁令。

最高法院裁决说，如果来自受禁令影响六个穆斯林国家的人士以及所有难民想申请赴美签证，他们必须证明自己在美国有"真实性"的亲属关系。

最高法院将在10月听取双边辩论，并最终就该禁令是否合法做出决定。

谁可以入境美国？

根据新版旅行禁令，在未来90天内，来自六个穆斯林国家的人士如果没有近亲在美国，将无法获得签证入境美国。

可以入境者包括：父母、配偶、未婚妻、小孩、成年子女、女婿、儿媳、兄弟姊妹。

不能入境者包括：祖父母、姨姑叔舅、侄甥、堂表兄姊妹、表亲类和其它类亲属等。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普总统在1月27日签署移民禁令后，美国各大城市和主要国际机场爆发了大规模的抗议示威活动。

但也有例外的情况：那些与美国有着商业和教育联系的人士不在此列。不过，有关指南特别指出，这种联系必须是正式的，而且有文件证明。而为了规避禁令，特意提出"真实关系"的人并不在此列。

除此之外，那些在生效日之前已经获得合法签证的人士将不受影响。

对双重国籍人士来说，如果他们持未受限国家护照旅行的话，他们将被允许进入美国。

法院还说，在120天内暂时禁止六个穆斯林国家的难民入境美国，使政府可以拒绝那些无法证明自己与美国个人或实体有联系的难民入境。

目前反应如何？

纽约移民联盟行政总监崔庆汉表示，"穆斯林禁令不公正而且歧视"。

美国司法部长塞申斯表示，"针对美国国家安全的威胁真实存在，并越来越危险"。他表示，有关裁决是"恢复联邦政府分权运作的重要一步"。

美国公民自由联盟移民项目主任扎德瓦德表示，实际上，大部分预料受禁令影响的人士仍然会被允许入境。

国际救援委员会主席大卫·米利班德表示，"法院裁决对那些等候前往美国的弱势人群造成威胁：那些急需医疗服务的人士将受阻，无辜人士受牵连而不知所措，而所有这些人都通过了广泛的甄别"。

为何颁布这个禁令？

美国总统特朗普坚持认为，从美国的国家安全考虑有必要实施这个禁令，他并表示，巴黎、伦敦、布鲁塞尔和柏林等地发生的恐怖袭击就是例子。

但是，批评人士称这个禁令"非美国人所为"（un-American），患有反伊斯兰恐惧症，禁令也无法阻止美国土生土长的袭击者发动袭击并带来灾难。

特朗普总统在1月27日签署移民禁令后，美国各大城市和主要国际机场爆发了大规模的抗议示威活动。

该禁令包括禁止伊拉克等国民入境美国，并完全禁止叙利亚难民入境美国。

特朗普在3月6日签署了新版入境禁令，禁令的影响范围大大缩小，以克服禁令面临的法律问题。

后来，夏威夷州和马里兰州联邦法官下令暂停执行特朗普总统签发的新版旅行禁令，禁令未来前途未卜。