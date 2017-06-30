香港主权移交20年：英国望香港民主进程更进一步

图片版权 Getty Images Image caption 约翰逊表示，“一国两制”应继续成为香港生活方式的基础（资料图片）

香港主权移交20周年纪念临近，英国外交事务大臣鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）在一份声明中表示，英国希望香港民主进程取得更多进展。

“法治、司法独立和媒体自由都是香港取得成功的核心，”约翰逊在讲话中说，“我们展望未来时，英国希望香港会向全面的民主和问责机制政府更进一步。”

美国国务院则表示，仍然担心香港民权可能受到侵犯。

英国在1997年7月1日将香港主权交还中国，中英两国就香港问题发表联合声明，承诺保证香港在“一国两制下”享有不同于中国内地的自由与司法独立。

“而我想要强调，英国在与中国的《联合声明》中立下的对于香港的承诺，在今天仍然与20年前一样有力，”约翰逊说。

他表示，毫不怀疑香港未来的成功将取决于联合声明保护的自由和人权。

“在这种精神下，‘一国两制’的原则应在未来继续为香港的生活方式提供基础。”

中国国家主席习近平在香港主权交接20周年之际到访香港三天，于周五（6月30日）检阅中国人民解放军驻港部队，并将于周六纪念日当天为新上任的特区行政长官林郑月娥就职仪式监誓。

图片版权 Reuters Image caption 中国国家主席习近平周五（6月30日）在石岗军营检阅中国人民解放军驻港部队。

他是北京中央政府近10年到访香港的最高级别领导人，香港采取高级别安保措施，数以千计警员在全城戒备。

Image caption 英国方面表示，对香港的承诺和20年前一样有力

26名抗议者在习近平到访前一天被拘捕，但于周五早上获准保释。

美国方面也表示，香港的成功归功于其享有高度自治的特殊地位。

美国国务院发言人海瑟‧诺尔特（Heather Nauert）表示，美国“赞赏这座城市因高度自治、经济和个人自由以及尊重法治而带来的杰出成就”。

不过，华盛顿同时表示，“仍然担心香港民权可能受到的侵犯，包括对传媒自由的干预”。

2015年底数名书商失踪的事件也引发对香港出版自由受到管控的担忧。

香港主权移交20周年之际，香港仍未获得此前期待的全民普选特区行政长官权利，将于周六上任的林郑月娥仍然在原有的1200人选举委员会投票下当选。