纽约医院枪击案2死6伤 前雇员行凶

图片版权 Reuters Image caption 发生枪击案的布朗克斯—黎巴嫩医院

一名枪手持冲锋枪在纽约市布朗克斯区（The Bronx）的一间医院开枪行凶，造成该医院1名医生死亡，6名医生受伤，其中5人伤势严重。

这起枪击事件发生于美国本周五（6月30日）当地时间下午，位于纽约市的布朗克斯—黎巴嫩医院（Bronx-Lebanon Hospital）。

枪手据信为该医院前雇员，并于行凶后自杀身亡。

纽约市市长白思豪（Bill de Blasio）表示该枪击案非恐怖袭击事件，而是"与职场问题有关"。

他指此次枪击"发生在与关爱、安慰息息相关的地方，是一起骇人听闻的事件"。

"数名受伤医生正在与死神搏斗"，他补充道。

图片版权 EPA Image caption 纽约市长表示，医院枪击案至少导致包括枪手本人在内的两人死亡。

警方表示枪手被发现时身着白色医护制服，一把冲锋枪置于他身旁。

纽约市警察局长欧尼尔（James O'Neill）表示枪击案发生在医院第16层，所有受害者均于16和17层受袭。

枪手身份经官方证实为现年45岁的亨利•贝洛（Henry Bello），曾在事发医院工作，是一名家庭医学医生。据美国NBC报道，他于2015年辞职以免遭解雇。

欧尼尔称枪手曾试图自焚，随后死于自己造成的身体伤害。

社交媒体上显示事发医院内的医生和护士们将自己反锁在位于希望山区域（Mount Hope district）的医院大楼内。

一名在放射科的病人菲利克斯•普诺（Felix Puno）发推称："整座医院大楼被完全封闭了，我正在做X光检查，保安警告说一起持枪公开开火的事件正在发生。"

加里•特林布尔（Garry Trimble）的未婚妻在该医院工作，他表示医院的安保差强人意。

他说："只要与一名雇员同行，我就可以从医院后门进出。如果有雇员给我开门，我也可以直接进去。我认为每间医院都应该配备一名警察检查每个出入口。他们（警察）只在有事发生的时候才有所作为。"

布朗克斯—黎巴嫩医院是一间非牟利的私家医院，已开设了120年。

医院枪击案比较少见，但近年来已发生数起类似事件。

2015年，一名男子在波士顿医院询问一名心脏病医生的姓名，随后在该名医生露面时将他射杀。调查显示该男子的母亲曾在波士顿医院就医。

2016年7月，另外一名男子在弗罗里达的一家医疗中心公开开火，致一名老年女性和一名医院工作者身亡。嫌疑人之后被认为存在精神问题，并被质疑是否有能力接受审讯。

亦在去年7月，柏林医院的一名病人在朝自己开枪前，持枪袭击了一位医生。同年早些时候，一起枪击案也发生在柏林另外一间医院外，未造成人员死亡。