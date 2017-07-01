韩美首脑会 特朗普督促朝鲜“果断反应”

图片版权 Alex Wong Image caption 特朗普和文在寅

美国总统特朗普表示多年来的对朝"战略耐心"已经失败，现在到了作出"果断反应"的时候。

"我们正共同面对来自肆无忌惮的残暴政权的威胁，"特朗普在与韩国总统文在寅（Moon Jae-in）共同举行的新闻发布会上称。

特朗普敦促朝鲜"尽快做出更佳选择"。

韩国总统文在寅则表示，积极谋求与同朝鲜领导人对话是解决朝鲜问题的必要条件。他呼吁朝鲜释放三位羁押的美国公民，为会谈创造条件。

文在寅补充道，韩国将寻求进行军事防御改革，并持续增强其自我保卫能力。

文表示在会谈中，朝鲜问题是最高优先级的讨论焦点，并强调在亚太地区"只有强大的国家安全才能确保真正的和平"。

特朗普在白宫的发言中称："对朝保持战略耐心的策略已然失败，多年以来都是失败的"，并表示："坦白地讲，耐心已不再"。

他说华盛顿"正与韩国、日本以及其它伙伴紧密合作，保护我们的盟友和人民"。

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜今年以来进行了一系列导弹发射。

特朗普此言发表于美国指称中国一间银行涉嫌帮助朝鲜洗钱之后，该指控激起中方愤怒回应。

美国称此次黑名单行动旨在切断朝鲜武器计划的资金，行动包括制裁一间中国船运公司和两名中国公民。

美国财政部长姆纽钦（Steven Mnuchin）在本周四（6月29日）的新闻发布会上称："我们将追踪并切断这笔资金"。

但他表示，此次行动并非针对中国对朝鲜的不作为，并补充道："此事并非针对中国，而是指向该银行、在中国的企业和个人" 。

在朝鲜连续性武器试验的过程中，华盛顿对北京持续施压，促其采取更强硬的对朝策略。但在本月早时，特朗普在一条推文中指责中方的行动"并无成效"。