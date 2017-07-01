给脸“动刀”同为美丽 贵贱差别大不相同

Image caption 美国著名乡村歌手多莉对自己整容毫不避讳。

同样是给自己脸上"动刀"想青春永驻，但到哪里"挨刀"的价码可是大不相同。正如美国著名乡村音乐歌手多莉说的"看上去不起眼可不少花钱"。

如果你真的想让自己的容貌沉鱼落雁，现代整形技术似乎可以满足你大部分要求。但与此同时，大把大把的钱也将从你的口袋里付之东流。

这股"人造美丽"潮流好像现在到世界哪儿都一样，但在越南整出一张脸、和在委内瑞拉整出同样一张脸所花的钱，可就有天壤之别了。

就有一家网络平台炮制出了一个"美丽价码指数"，并明确指出了哪些国家整容便宜、哪些国家贵。

图片版权 Rex Features Image caption 多莉年轻时的容貌和现在差别很大。

据信这家叫做"Linio"的公司是在调查了全球50个国家美容产品费用后得出了这个指数。

他们的调查主要分三大类：美容护理服务、比如说日常美发等等；美容和整形、比如说注射肉毒杆菌或是隆胸等等；还有美容产品、比如化妆品和香水等等。

他们发现总体上讲，发展中国家这方面的价码最便宜；而在国民总体生活水平较高的欧洲和北美，这方面的费用就相当高。

但有个例外，那就是"盛产"美女但国家经济濒临崩溃的委内瑞拉。有分析认为，或许就是因为经济混乱，让委内瑞拉整形的价格高得离谱。

除了委内瑞拉，整形最贵的国家还包括瑞士、挪威、丹麦和芬兰，以及澳大利亚、瑞典和美国。

他们的调查发现，给脸"动刀"整形全世界最便宜的地方在越南，其次是印度和南非，接下来还有泰国、埃及、捷克、哥伦比亚和巴拿马。

在调查的50个国家里如果价格由低到高的话，英国在整形方面的价格排名是第36位。

这家公司的负责人米尔德说："我们希望这组数字能让人们意识到在世界各地"美丽"的价码是不同的。"

他说："对价钱心里有数，生活起来就会更精明。"