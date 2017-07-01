加拿大无聊乏味？那是哪年的老黄历！

图片版权 other Image caption 加拿大总理特鲁多熟谙社交媒体的力量

7月1日，加拿大国庆日，举国欢庆，总理特鲁多在个人脸书页上转发加拿大广播公司（CBS）的国庆全球连线脸书直播。BBC首席国际事务记者丽斯·杜赛（Lyse Doucet）提笔纠正世人对她母国的一种误解。

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第一次听到别人对你母国的真实看法，那种直言不讳对你的冲击是很难忘却的。

我初次碰到这事，是在1988年2月。那时我住在这个了不起的城市，伦敦，刚刚拿到期盼已久的工作许可。

就在一份英国报纸上，关于当时在加拿大城市卡尔加里举行的冬季奥运会的专栏文章里，白纸黑字，明白无误地写着，"世界上最冷的国家之一，在冬季，体育大放异彩"。

那位专栏作者还写道，如果有角逐最无聊乏味国家的奥林匹克竞赛，加拿大能夺金牌。

夺得最无聊乏味国度桂冠？怎么可能？但多年以来，这就是我听到的关于加拿大的评语。

图片版权 Justin Trudeau Image caption 小哈德里恩看上去像加拿大总理办公室的主人。

但是，现在可不一样了。看看他们怎么写加拿大的。

《孤独星球》旅行指南今年最佳旅游目的地？加拿大。

去年，《纽约时报》时尚风格栏目还惊呼，"加拿大突然之间变……时髦了？"

文章写道，"我们的北方邻居是一片冰封的文化废墟，住在那里的人毫无时尚品味可言，无可救药， 这种观点已经如此过时，几乎带有冒犯意味了"。

太对了。

在我看来，这种180度大转弯，跟一个人有很大关系，就是那个"肌肉发达、蓝眼睛、精通社交媒体的前总理皮埃尔·特鲁多的儿子"。

图片版权 other Image caption 总理的国庆讲话

确实，贾斯汀·特鲁多的自由党2015年重新上台，加拿大的名声火箭般上升。

当然，一部分原因是他喜欢自拍，喜欢光膀子跑步，喜欢冲浪、划船，以及你能想到的种种。

但他也确实在国际舞台上施展拳脚：谈论加拿大应对气候变化的决心、亲自欢迎叙利亚难民，称他们是"新加拿大人"、在努力增进加拿大跟它最关键的贸易伙伴之间关系的同时，也让美国总统唐纳德·特朗普体验了力道最强的握手。

经常有人问我关于加拿大总理的问题。我最近在意大利北部遇到一位意大利女商人，她对我强调，"领袖就该是他。"

顿了一顿，她又补充说，"当然，也得有相配的民众。"

午餐桌上所有的人都点头称是。一位市场营销经理给出了她对加拿大人的看法："聪敏、关爱、前瞻"。

她停顿了一会儿，似乎在找恰当的词汇，然后大声宣告："和善！"大家又都拼命点头表示赞同。

和善、礼貌、友好。这种词汇听得多了。这是换了个法子说无聊乏味吗？

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我从不确定能够用一种形容能够涵盖整个民族，具体到加拿大，就是将近3600万人。但即便是我，到了加拿大，也注意到这些特点，即使是在电梯上。

其实，在45岁的贾斯汀·特鲁多成为加拿大的海报金童之前，一些国际指数就给我的国家打了高分。

举一个例子。2015年，一个衡量发达国家声誉的年度调查，声誉指数（Reputation Index），发现"政府高效、没有腐败、福利支持系统"，还有"友好和包容的人民"，使加拿大成为"最令人羡慕"的国家。

年复一年，加拿大的主要城市侪身世界上最宜居住城市行列。

不过，加拿大在国际舞台上的地位也确实发生了显著变化。

为什么？"新总理和他的自由党确实有所作为，"一位加拿大知名记者这样回答我的问题。

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"但是，也别忘了他们是加拿大人选举的理念的化身、代表。"

这里包括了接受3万多名叙利亚难民，其中半数得到自发组织起来为新来者家庭提供支持的加拿大公民的赞助。其中还包括性别比例均衡的内阁，以及最近出台的"女权主义海外援助政策"。

加拿大在促成巴黎气候协议过程中也起了关键作用，并且在设法恢复1950年代创立的国际维和版本，加拿大当时是关键创始成员之一。

当然，所有的举措在国内都受到批评，但所有的举措在国内外都很受欢迎。

当然，加拿大也得益于得天独厚的地理位置。地球上面积第二大的广袤陆地，被三大洋环抱，一面跟美国接壤，一直以来都能主动地甄选接受移民，而不是被动地面对聚在国门外的非法移民。至少在最近之前是这样；美国实行更严格的移民、难民政策后，一些难民开始越境逃往加拿大。

我们在加拿大上学时被教导，我们的国家由许多民族组成的马赛克，而我们南方的邻国是个民族大熔炉。

图片版权 Getty Images Image caption 加拿大北部育空地区原住民费弗尔夫妇的侄女蒂娜2014年遇害，尸体被抛入红河。联邦政府说1980年以来1200名原住民妇女遇害或失踪，但非官方估计这个数字高达4000。

但我们学得不充分、我们的政府努力不够的一个问题，现在正受到前所未见的关注，那就是一万年前就在这里生活的加拿大原住民的历史。

他们对加拿大150周年国庆日的渲染和热闹并不高兴，因为事关他们切身利益的土地权益、经济条件和社会公平，都是重大问题。

牛津大学教授汀普森（Annis May Timpson）博士是加拿大政治研究领域专家，包括对原住民的研究。

他说，加拿大的国际地位确实上升了，"希望它能超越150周年庆祝，在与原住民社区彻底、有效和解领域引领国际潮流。"

1867年由英、法殖民地组成国家后，加拿大的国家认同一直在调整。

图片版权 Getty Images Image caption 油砂项目引发抗议。环保组织施压，呼吁能源巨头承担更多责任。

语言隔阂一度威胁到加拿大的统一，现在在法语主导的魁北克省和其他法语地区已经不再是炙热的政治问题。

但加拿大人还有许多辩论议题，从产油巨头应该如何应对气候变化，到哪支冰球队最棒，以及总理应不应该在高中生参加毕业舞会照相时乘人不备挤进镜头里，所谓扔"照片炸弹"。

无论如何，加拿大从来都不无聊乏味。

1867年7月1日，根据加拿大自治领籍《英属北美条约》，英国在北美的三块领地合并为一个联邦，包括加拿大省（今安大略和魁北克省南部）、新斯科舍省和新不伦瑞克省。1982年10月27日加拿大取得完全独立后将这个自治领日改名为加拿大日。