Twitter上酸女主播整容　特朗普：我这叫现代总统！

图片版权 Reuters Image caption 惹火几乎是特朗普总统推特的头号特色。

美国总统特朗普（Donald Trump）再次因为在Twitter上发表惹火言论而被广泛谴责，这次争端的源头是他指控微软全国广播公司（MSNBC）一名女主播整容，并以此作为挖苦对方的弹药。

特朗普星期六（7月1日）再发推文称：“我这样用社交媒体确非总统所为——这是现代总统所为。”

特朗普本周发帖称，MSNBC女主播米卡·布热津斯基（Mika Brzezinski）到访特朗普位于佛罗里达州的度假村海湖庄园（Mar-a-Lago）时，“整容过的脸流血不止”。布热津斯基的搭档乔·斯卡伯勒（Joe Scarborough）也被拖下水。

这一系列推文同时引起共和党人和民主党人谴责，美国政界普遍认为特朗普的推文粗暴。白宫则迅速出面，给总统保驾护航。

特朗普说，社交媒体让他有机会绕过他口中只有“假新闻”的主流媒体，直接与人民接触。

他的其中一条最新推文称：“那些又假又奸诈的新闻媒体死心不息的要说服共和党人等等，说我是不该使用社交媒体。”

“但请记住：我在2016年赢了总统选举，靠的是专访、演说和社交媒体。”