加拿大立国150周年：中国公司成最大赢家？

图片版权 Getty Images Image caption 加拿大官方向公众广发纪念品，但传媒发现当中大部份都是从海外订购的。

7月1日是加拿大立国150年，当地举行了一系列纪念活动。当中不乏“中国元素”，引起了一点争议。

立国纪念活动少不了这个国家的枫叶旗。一名当地华裔居民李振中制作了一面全世界最大的加拿大国旗，在温哥华市中心一个公园展出。

《星岛日报》加拿大版报道，这面国旗长约140米，阔70米。李振中在中国找了20人连夜制作，花了半个月才完成。从中国运到加拿大又花了两个月。

他跟《星岛日报》表示，他希望能通过展示国旗激发爱护加国之心。

但是，另一种“中国制造”却不是这么受欢迎。

图片版权 FACEBOOK / JUSTIN TRUDEAU Image caption 总理特鲁多在个人脸书页上转发加拿大广播公司（CBS）的国庆全球连线脸书直播。

为了国庆，加拿大官方订制了许多纪念品，包括旗帜、扣针等等，交给一众议员，让他们再派发给公众。但有当地议员发现许多这些纪念品都不是当地制造的。

加拿大广播公司（CBC）引述政府文件指，加拿大政府购买这些纪念品总共花了约200万加拿大元（154万美元；1046万元人民币），但其中价值150万加元的纪念品都是从海外订购的。中国公司成最大赢家，共取得超过价值110万加元的订单。

加国第三大新民主党下议院议员布莱尼（Rachel Blaney）在社交网站批评，这令人“极度失望”。

图片版权 FACEBOOK / RACHEL BLANEY Image caption 布莱尼指，加拿大政府本可向当地公司订购纪念品。

她认为加国政府本可向当地企业订购这些纪念品，但最后选择付钱给外国公司。

加拿大政府指即使是订讲与国庆有关的物品，它也需要遵守相关的国际贸易规定，不能随便把海外供应商拒诸门外。

在野保守党议员凯文‧沃（Kevin Waugh）希望渥太华政府在来年会修改这些规定，他认为公众大多希望政府在这个日子会多买点本土生产的物品。

图片版权 Getty Images Image caption 英国王储查尔斯出席了加拿大国庆的纪念活动，并与总理杜鲁多会面。

图片版权 Getty Images Image caption 他们也在首都渥太华出席活动，与公众见面。

图片版权 Getty Images Image caption 当地天气欠佳，但仍无损公众庆祝的热情。

图片版权 Getty Images Image caption 庆祝活动各有特色。在温哥华，有民众参加在户外的集体瑜伽 …