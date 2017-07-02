加拿大立国150周年：中国公司成最大赢家？
7月1日是加拿大立国150年，当地举行了一系列纪念活动。当中不乏“中国元素”，引起了一点争议。
立国纪念活动少不了这个国家的枫叶旗。一名当地华裔居民李振中制作了一面全世界最大的加拿大国旗，在温哥华市中心一个公园展出。
《星岛日报》加拿大版报道，这面国旗长约140米，阔70米。李振中在中国找了20人连夜制作，花了半个月才完成。从中国运到加拿大又花了两个月。
他跟《星岛日报》表示，他希望能通过展示国旗激发爱护加国之心。
但是，另一种“中国制造”却不是这么受欢迎。
为了国庆，加拿大官方订制了许多纪念品，包括旗帜、扣针等等，交给一众议员，让他们再派发给公众。但有当地议员发现许多这些纪念品都不是当地制造的。
加拿大广播公司（CBC）引述政府文件指，加拿大政府购买这些纪念品总共花了约200万加拿大元（154万美元；1046万元人民币），但其中价值150万加元的纪念品都是从海外订购的。中国公司成最大赢家，共取得超过价值110万加元的订单。
加国第三大新民主党下议院议员布莱尼（Rachel Blaney）在社交网站批评，这令人“极度失望”。
她认为加国政府本可向当地企业订购这些纪念品，但最后选择付钱给外国公司。
加拿大政府指即使是订讲与国庆有关的物品，它也需要遵守相关的国际贸易规定，不能随便把海外供应商拒诸门外。
在野保守党议员凯文‧沃（Kevin Waugh）希望渥太华政府在来年会修改这些规定，他认为公众大多希望政府在这个日子会多买点本土生产的物品。