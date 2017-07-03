边界纠纷：中国印度对呛或导致军事对峙升级？

图片版权 AFP Image caption 印度不断加强边界防卫。（资料图片）

中国外交部发言人耿爽周一(3日)表示，日前印度军队在中印锡金段已定边界越界，违背了历史界约、联合国宪章及国际法原则，"性质非常严重"。

中印两国在边界锡金段对峙已超过20天，这是1962年中印战争以来发生的最长时间的对峙，双方互相指责，互不让步，火药味十足。

耿爽说，1959年印度时任总理尼赫鲁就已承认中印锡金段边界为已定界。但如今印方的做法，"无疑是对印度政府一贯立场的违背"。

相互指责

耿爽说，这次印军越界事件发生在锡金段已定边界，与以往双方边防部队在未定界地区的边境摩擦、对峙，"有本质不同"。

他表示，中印边界锡金段已由1890年"中英会议藏印条约"划定，印度历届政府多次以书面形式确认，承认双方对这段边界走向没有异议。但印度派遣武装力量越过已定边界，违背了历史界约、联合国宪章及国际法的基本原则，"性质非常严重"。

中印边界长达3500公里，双方争执的焦点是战略要地春丕河谷，这个狭窄的路段有"印度的鸡脖"之称，印度通向东北部的必经之路。

印度外交部发表声明，指责中国试图通过修筑道路改变现状，强调印度军方将继续敦促中国停止通过修筑道路改变现状。

图片版权 DESHAKALYAN CHOWDHURY/AFP/Getty Images Image caption 中印边境的乃堆拉山口2006年7月重新开通贸易通道，被视为两国自1962年边境战争之后关系改善的重要标志。中国2014年宣布为印度赴西藏朝圣者开通这一口岸。（资料图）

军事对峙

针对目前中印边境对峙不断升温，印度国防部长贾伊特利表示，印度已非1962年的印度。

虽然中国要求印度从对峙的中印边境锡金段撤军，但印度军方消息人士透露，印度以"非战斗模式"，即士兵的枪口朝下的模式，增援更多部队到锡金段，以加强印度在锡金段的实力。

中国上周指责说，中国工人在中印边界锡金段的中国境内修建一条公路时，受到印军越线阻拦。中国对此提出强烈抗议，称此举严重危害边境地区和平，并要印度汲取历史教训。

贾伊特利则回应，"1962年的局势不一样。2017年的印度也不一样"，并指出锡金段边境对峙是由中国引起。

图片版权 AFP Image caption 乃堆拉山口位于中国西藏日喀则地区与印度锡金邦的交界处，海拔4500米左右，是世界上最高的公路贸易通道。（资料图片）

能否降温？

就中印边境军队在锡金地区发生冲突，印度陆军参谋总长拉瓦特上月底到锡金前线视察后声明，印度已准备好2.5线战争，也就是处理中国、巴基斯坦和国内安全。

对此中国解放军发言人吴谦回呛，解放军已经在印度边境附近的西藏，进行了3​​5吨轻型坦克的战斗演练。

中国国家主席习近平和印度总理莫迪都将在本周出席在德国汉堡举行20国集团峰会。

中国外交部发言人耿爽周一（3日）没有表示两位领导人是否将在峰会期间会晤，只是说习近平将在峰会期间举行双边会谈。

图片版权 CNS Image caption 2015年5月，中国国家主席习近平陪同印度总理莫迪参观西安大慈恩寺。（资料图片）

乃堆拉山口

乃堆拉山口位于中国西藏日喀则地区与印度锡金邦的交界处，海拔4500米左右，是世界上最高的公路贸易通道。山口距锡金邦首府甘托克54公里，距西藏亚东52公里，距拉萨429公里，是连接中印陆路贸易最短的通道。

乃堆拉山口同时还是连接印度和多个印度教及佛教胜地的要道，1967年，中印两军在此发生了激烈的冲突。

中国和印度于2006年7月6日重新开放连接西藏和锡金的乃堆拉山口边贸通道，恢复两国中断40多年的边境贸易。

锡金原为独立的世袭君主国锡金王国，居民多为尼泊尔族人，多信奉藏传佛教。2003年，印度承认西藏属中国的领土，中国承认锡金属于印度。

由于中印两国长期存在边界纠纷，以及中国支持巴基斯坦等原因，两国关系一直比较冷淡。印度领导人上月还拒绝参加中国主导的"一带一路"峰会。

Image caption 中国和印度因为领土纠纷最终导致1962年的边境战争。（资料图片）

中印战争

中国和印度是有世界上最多人口的相邻大国。双方因为领土纠纷最终导致1962年的边境战争。

虽然印度宣布获得战争胜利，但澳大利亚籍英国记者马克思维尔在《印度对华战争》中详述了这段历史，介绍了中国军队迅速在藏南击溃印度军队、但战场取胜后又退回战前实际控制区的状况。中国方面则称中国军队甚至从原来控制线再后撤了20公里。

中印关系也随着这场战事陷入长期冷淡甚至对抗的境地。

冷战结束后，随着中、苏对抗和印、苏结盟的终结，中印关系也恢复正常发展，但边境争议一直无法解决。