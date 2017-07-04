朝鲜再向日本海试射弹道导弹：日本提出强烈抗议

图片版权 Korea News Service Image caption 朝鲜当局今年已进行了11次导弹试射活动。

日本和韩国当局说，朝鲜在该国西部朝半岛东部海域发射型号不明的弹道导弹。

韩联社引述韩国军方消息说，星期二（7月4日）上午9时40分，朝鲜在邻近中国边境的西部平安北道芳岘空军基地，向东部海域发射一枚弹道导弹。

日本防卫省表示，朝鲜发射的导弹飞行约40分钟，相信已落入日本专属经济区，正收集情报分析。

尽管面临联合国制裁，朝鲜在涉核、涉导方面的活动从未停止，近几个月来多次进行导弹试射活动。

韩国联合参谋本部表示，朝鲜周二试射的弹道导弹约飞行930公里。

BBC驻韩国首尔记者斯蒂文·伊文斯（Steven Evans）说，这已是朝鲜第11次导弹试射，但导弹飞行距离已大大增加。

朝鲜5月14日曾在平安北道龟城一带发射导弹，飞行约700公里后落入日本海。

日本内阁官房长官菅义伟表示，"朝鲜不断进行类似挑衅，这绝对不可以接受。我们已对此提出强烈抗议和谴责"。

刚上台不久的韩国总统文在彦宣布召开国家安全委员会会议，商讨对策。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普总统在前往德国出席二十国集团汉堡峰会之前分别与中国国家主席习近平和日本首相安倍晋三就朝鲜核危机等议题通了电话。

朝鲜周二发射弹道导弹之前，美国总统特朗普在周一分别与中国国家主席习近平和日本首相安倍晋三就朝鲜核危机等议题通了电话，重申美国将与两国合作，加强对朝鲜施压。

白宫发言人说，特朗普和习近平讨论了朝鲜构成的威胁，并重申对朝鲜半岛无核化的承诺。

中国外交部称，特朗普和习近平还谈及"朝鲜半岛和平稳定"等问题。

美国总统特朗普上周五与访美的韩国总统文在寅会谈后，敦促对朝鲜做出坚决的回应，并强调美韩联盟的重要性。