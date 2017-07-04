新加坡第一家庭纷争：总理李显龙“倾向于不控告”弟妹

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 李显龙周一在国会作了一场特别的讲话，回应指控

尽管外界有所呼吁，但新加坡总理李显龙仍然表示，他不希望将指责他滥权的弟弟李显扬及妹妹李玮玲告上法庭。

新加坡第一家庭的这场纷争已经持续多个星期，李显龙在新加坡国会作出了表态。

李显扬和李玮玲指，哥哥李显龙在有关父亲李光耀留下的一处房屋如何处理的问题上，滥用了自己的影响力。

李显龙多次对有关指责表示否认，最近一次就是在周一（7月3日）的国会讲话上。

李显龙及其父亲、已故开国总理李光耀均曾以经常控告批评者和对手诽谤著称。这一次李显龙亦承认，很多人曾问他，为什么没有循法律途径解决此次纠纷。他表示：“在任何其他可以想象的情况下，我都肯定会起诉，只除了这一次。”

他表示，将弟弟妹妹告上法庭会更加败坏父亲的名声，并给公众带来更大的困扰。

“因此，在法庭上争这个，不可能是我喜欢的选择。”

不过，实际上的反对党新加坡工人党领袖刘程强（Low Thia Khiang）表示，不将事情摆上法庭，给人的印象是政府害怕李显扬和李玮玲会揭露一些什么。

李氏子弟在争什么？

这场纷争的核心是李光耀生前是否真的希望拆掉他那所被称为欧思礼路38号的房子。

李显扬和李玮玲指责哥哥想要保留房子，为自己积累政治资本。

在国会，李显龙明确否认了有关说法。“关于这所房子，以及它的继续存在会怎样增强我作为总理的魅力，如果我做了你们的总理13年，还需要这样一些神奇的财产来增加我的权威，那我肯定是处在一个很悲哀的境地，”他说。

李显龙还否认涉及他妻子以及其中一个孩子的裙带关系指控，也否认自己曾就房子的处理问题干预政府的决定。

去年逝世的李光耀是新加坡开国总理，他的几个子女则是国会议员。第一家庭在过去一直在公众面前表现团结一致，但李显龙与弟妹的关系在近日公开破裂。

作为医生和报纸专栏作家的李玮玲公开对一年哀悼期表示异议，称由她哥哥李显龙领域的新加坡政府滥用李光耀的身后威名。

分析－BBC驻新加坡记者黄晓恩

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 纷争的重点是这座曾属于已故总理李光耀的宅邸

这场争端是少有的一次让公众看到新加坡管控严密的第一家庭里所存在的尖锐问题。

在过去三周，李显龙的弟妹李显扬和李玮玲均在脸书（Facebook）上发表了指责李显龙的帖文。

一开始，新加坡人很关注，但现在，这场大戏正在令他们感到疲倦。很多人对事件感到困惑，想知道为什么李显龙和他的弟妹还没有通过法律行动或者其他方式解决问题。

新加坡习惯了公共矛盾事件都快速解决，而如果这件事不能很快完结，李显龙对这场纠纷的处理可能就会引发质疑。

“过去几个星期，我与弟弟妹妹之间的家庭纠纷，展露在公众面前，让许许多多新加坡人感到非常不安，”李显龙在周一国会讲话的中文部分表示，自己是以“沉痛的心情”作出这一声明。

“家庭失和已经很不幸，更不幸的是，李光耀先生一辈子辛辛苦苦建立起来的精神资产，可能一夜之间就被毁了，而这种精神资产是无价的。”

李显龙表示自己以及新加坡人民都希望“大事化小”，但是弟妹的声明“刻意中伤我的人格，败坏政府的声誉，影响了人民对政府的信任”。

他坚称自己在处理李光耀故居一事中公私分明，在父亲故去后将具体事宜交由张志贤副总理“全权处理”，自己“完全不过问”。

李显龙指，弟妹是对于李光耀在遗嘱中将欧思礼路38号留给李显龙感到不满，并称李玮玲曾拒绝他提出的以象征性的一元转让房子提议。

他表示，对李显扬和李玮玲将家庭纠纷公诸于世的做法“万万没想到”。

如何定位李光耀

关于开国总理故居的纷争，背后是李光耀将要如何被纪念的问题。

李玮玲指，任何个人崇拜式的纪念将会误导新加坡人民，令他们认为李光耀生前为国家所做的一切是为了身后留名，并称李显龙的做法是在“建立王朝”，指责李显龙是一个“不名誉的儿子”（dishonorable son）。

BBC记者黄晓恩报导指，李光耀生前严格反对一切形式的个人崇拜，他拒绝树立任何以他为名的雕像或纪念碑，并要求将自己的房子拆掉，以免成为朝圣地。

在1984年的一次访问中，李光耀明确了对于在新加坡树立个人崇拜的反对：“危险是当领袖死了，你面临着难题，要找下一个。”

不过，李光耀在2016年3月逝世时，还是引发了新加坡民众的大规模哀悼，他们排多个小时的长队向开国总理致敬。

在一年的哀悼期中，有过至少100场纪念活动，设立了蜡像供民众献花，还发行了传播李光耀价值观的教材，一些网民甚至称，看到李光耀的脸出现在云上。