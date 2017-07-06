2017 Dronestagram最佳航拍照片揭晓

近日，一年一度的Dronestagram最佳航拍大奖赛落下帷幕，并宣布了获奖作品名单。

在航拍领域，Dronestagram具有举足轻重的影响力，他们从始至终都向全世界推荐着他们眼中的优秀航拍作品。在2017年度大奖赛中，Dronestagram与《国家地理》杂志共同评选出了涵盖"自然"、"城市"和"人文"三大类别的获奖作品。此外，组织者还设立了一个特殊的类别，表彰Dronestagram社区表现出的创意。

以下是四大类别获奖作品。

自然

图片版权 J Courtial Image caption 这张作品的摄影师为：J Courtial。作品记录的是法国普罗旺斯薰衣草盛放的季节。J Courtial说："我前往瓦伦索，想要拍摄出独特的日落美景。当时正是当地人开始采收薰衣草时节，因此我追寻着一台农耕机，花了很多的时间等待最好的时机，趁它刚开始作业时，记录下了这张作品。"

图片版权 Calin Stan Image caption Calin Stan获得第二名。 他说："这是通往Sighisoara的一条公路，（位于罗马尼亚的特兰西瓦尼亚）。这里是"吸血鬼"德古拉伯爵的出生地。根据民间传说，这是他在夜间飞行中所看到的景色！"

图片版权 Florian Image caption Florian拍摄的格陵兰东部海冰形成的作品获得第三名。

城市

图片版权 Bachirm Image caption Bachirm在迪拜航拍摩天大楼的作品在“城市”类别获头奖。

图片版权 Alexeygo Image caption Alexeygo在俄罗斯首都莫斯科的“水银城市大厦 ”（Mercury City Tower）航拍玻璃清洗工的作品，获得第二名。

图片版权 Luckydron Image caption Luckydron航拍西班牙首都马德里的作品，获得“城市”类别第三名。作品名称：和平

人文

图片版权 Martin Sanchez Image caption Martin Sanchez拍摄的这一作品在“人文”类别中获得头奖。作品名称：线的终端。他说，“当你走在新世界的环境内，你忘记了什么是上，什么是下”。

图片版权 helios1412 Image caption helios1412在在越南湄公河三角洲航拍一名女子在池塘里收获百合的照片获得第二名。

图片版权 feelingmovie Image caption Feelingmovie在西班牙坎塔布里亚的Silio镇举拍摄的冬季化妆舞会，获得第三名。

创意

今年还设立了一个特殊的类别，表彰Dronestagram社区表现出的创意。

图片版权 LukeMaximoBell Image caption Luke Maximo Bell拍摄的两头母牛清晨饮水在河面上留下巨大身影的作品，获得这里类别的头奖。

图片版权 macareuxprod Image caption 来自Macareux Productions的Thibault Beguet的作品获得第二名。他表示，"我的女朋友和我很快将当爸爸妈妈了，这张照片受到过去上学时的录像游戏的启发，有些搞笑，目的是以独特的方式向朋友和家人报喜讯。"

图片版权 Rga Image caption Rga在沙滩上拍摄的作品获得“创意”类别第三名。照片描写Ugo在大海中陷入困境。

所有照片由dronestagr.am提供。