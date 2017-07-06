2017 Dronestagram最佳航拍照片揭晓
- 2017年 7月 6日
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近日，一年一度的Dronestagram最佳航拍大奖赛落下帷幕，并宣布了获奖作品名单。
在航拍领域，Dronestagram具有举足轻重的影响力，他们从始至终都向全世界推荐着他们眼中的优秀航拍作品。在2017年度大奖赛中，Dronestagram与《国家地理》杂志共同评选出了涵盖"自然"、"城市"和"人文"三大类别的获奖作品。此外，组织者还设立了一个特殊的类别，表彰Dronestagram社区表现出的创意。
以下是四大类别获奖作品。
自然
城市
人文
创意
今年还设立了一个特殊的类别，表彰Dronestagram社区表现出的创意。
所有照片由dronestagr.am提供。