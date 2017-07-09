G20汉堡峰会：特朗普气候变化断层让习近平“乘虚而入”？

图片版权 Getty Images Image caption 不少到汉堡参与反G20峰会抗议的示威者不满特朗普的气候变化立场。

二十国集团（G20）德国汉堡峰会落幕，其中19国首脑承诺遵守气候变化《巴黎协定》的承诺，同时承认美国“遗憾地”选择退出。

东道主德国总理默克尔形容谈判过程相当艰巨，但对其他19国领导人在气候变化方面达成一致立场感到欣慰。

此前反对美国气候变化立场、反全球化等的各方示威者连续数天在汉堡街头与警察爆发激烈冲突，各国领袖在此背景下达成共识，对美国妥协。

一些观察人士此前指出，特朗普作为美国总统高调退出《巴黎协定》造成“群龙无首”之局，为中国等崛起中国家担当更重要角色打开了大门。

虽然特朗普在整场峰会上显得被孤立，但他回到华盛顿后声称，这是一次“精彩地成功”的峰会。

他透过Twitter称，默克尔“漂亮地”主持了峰会，并向她表示谢意。

大会公报都怎么说？

星期六（7月8日）发表的这份联合公报说：“我们注意到美利坚合众国退出《巴黎协定》的决定。”

然而，其余19国的与会政府首脑均认同《巴黎协定》“不可逆转”，各国根据条约承诺制止全球暖化。

默克尔在闭幕后的记者会上说，她仍然对特朗普的立场感到遗憾。

联合公报同时指出，美国将“致力与其他国家合作，帮助他们更洁净和有效地获取并使用化石燃料。”

图片版权 EPA Image caption 示威者嘲笑特朗普因气候问题而遭其他国家孤立。

特朗普此前承诺要协助美国煤炭行业重新振作，并将《巴黎协定》视为旨在让美国工人受害的条约。他在参选总统前也曾在社交媒体上公开宣称，全球变暖是中国人制造的骗局，旨在让美国的制造业变得不具竞争力。

特朗普在汉堡峰会上还成功迫使其他19国在贸易问题上对美国妥协——各国在联合公报中重申反对保护主义的承诺，但首次叙明各国有权利用所谓的“合理防御工具”来保护本国市场。

BBC外交事务记者詹姆斯·罗宾斯（James Robbins）在汉堡报道说，特朗普取消了他本人星期六离开汉堡前的新闻发布会，进一步强化了G20变成“G19+1”的形象。

BBC记者说，这次峰会的分化十分严重，各国仍然难以接受特朗普的“美国优先”政策。

那么中国的“乘虚而入”成功了吗？

图片版权 Reuters Image caption 特朗普与习近平碰面期间，两人的表情可圈可点。

中国国家主席习近平在峰会结束后与特朗普会面，官方新华社的通稿中并未提及两人有否讨论气候变化议题。

但同样从新华社通稿所见，习近平星期五（7日）会晤法国总统马克龙时谈到：“《巴黎协定》倡导的绿色、低碳、可持续发展道路同中国的生态文明建设和最新发展理念相契合。中国将立足自身可持续发展的内在需求，认真履行《巴黎协定》框架内应该承担的义务。”

德国发展政策研究所所长德克·梅斯纳博士（Dr. Dirk Messner）对新华社称，美国在多方面的全球领导均在减弱，欧盟与中国的重要性自动得到提升。

英国《观察家报》指出，在贸易问题上，马克龙在会晤特朗普之时也似乎借中国来教训特朗普。

马克龙掏出手机给特朗普“上课”，说贸易并非只是两国双边，而是世界各国多边进行。手机也许是在美国装配，但却使用了中国制造的零部件。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普与俄罗斯总统普京碰头时如何握手又是这次G20的另一焦点。

如今世界能往哪里走？

默克尔在峰会闭幕后的记者会上说：“我们没能达成共识，我想那是非常清楚的。只是分歧并非写在纸上，而是清晰的表达了出来。”

她说，英国首相特里莎·梅认为华盛顿也许会在气候变化上回心转意，但默克尔她不这么人物。

梅夫人在她自己的新闻发布会上坚持这立场，马克龙也抱有同样信心，他说自己有责任去游说特朗普改变主意。

马克龙宣布，巴黎将于12月举办另一场峰会，进一步推动《巴黎协定》实施，包括融资问题。

汉堡为什么就打起“巷战”来了？

汉堡市内连日来都有示威。星期六的凌晨时分，示威者与配备防暴装备的警察爆发了冲突。

这些示威者主要抗议特朗普和俄罗斯总统普京到访汉堡，也有抗议气候变化问题和全球财富不平等。一些示威者放火焚烧汽车与路障，向警察投掷石块，甚至抢掠商店。

你的器材不支持播放多媒体材料 反G20示威者放火，警方则发射水炮。

后来，警察在楼顶上追赶示威者，马路上的警员则发射水炮。示威期间有将近200名警察受伤，数十名示威者被捕。

在峰会结束后，示威和追逐在汉堡街头再次上演。

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