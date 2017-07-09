尴尬！白宫新闻稿严重搞错习近平头衔

图片版权 White House Image caption 习近平是哪儿的总统？

白宫犯了一个在许多人看作非常低级的错误：把中国和台湾搞混了！

在德国举行的G20期间，特朗普与习近平8日举行双边会谈。白宫新闻办发布的新闻稿中称习近平是"中华民国总统"。

习近平是"中华人民共和国"（People's Republic of China）国家主席，不是"中华民国"（The Republic of China）的总统。

对此，白宫目前暂无评论，北京亦未回应。

其实，这已经是当日白宫第二次犯低级错误。此前白宫还把安倍晋三称作"日本总统"，他其实是日本首相。

有关中国的新闻稿网上版本目前已经改正，将习近平简单称作"中国总统"。安倍的头衔也已经更正。

不过，白宫的错误早就被眼尖的人看到、分享了。

图片版权 Twitter Image caption 卢沛宁的推特

卢沛宁（Chris Lu）曾在奥巴马任期内出任内阁秘书长。他发推说，"哎呦。白宫把习近平称作'中华民国'总统了，那是台湾。"

他还给推文末加了一个“业余时段”的标签。

美国之音白宫记者站主任Steve Herman的推文则说，白宫新闻稿出现"严重错误"。