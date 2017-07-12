一个女人的自述：我在婚礼那天被轮奸

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大婚日，特莉（Terry Gobanga，当时叫Terry Apudo）没能按时去教堂，谁也没想到，她被劫持、轮奸、抛在路边等死。她幸免一死。谁成想，没过多久，这位年轻的尼日利亚牧师又遭遇另一场悲剧。她又活了下来。以下是她讲述的故事。

本该是一场很大的婚礼。我是牧师，教会里的人都会来，再加上亲戚朋友……未婚夫哈利和我都很兴奋，婚礼定在内罗毕诸圣大教堂办，我租了漂亮的婚纱。

婚礼前夜，我突然发现哈利几件衣服和领结在我这里—婚礼上他需要这个领结。当晚，一位和我在一起的女友说，她转天一大早送过去。

黎明，我们起床，我送她去搭公交车。回家路上，我看到一男子靠在车前边。突然，他从身后揪住我、拽着我把我扔到车后座，车里还有两个男人。这一切，放佛发生在一秒钟内。

车开了。他们用布塞住我的嘴，我连踢带踹、想尖声大叫。总算把堵在我嘴里的布吐了出来，我喊到，"今天是我结婚的日子！"就在这时，我遭到第一拳重击……其中一名男子说，"不配合，你死定了。"

他们轮流强奸我。我感觉自己肯定要死了，但我还在挣扎。其中一个男子把我嘴里的布拿出来时，我使劲咬了他的阴茎。他痛到大叫。这时，另一个男子拿刀捅了我肚子，他们打开车门把我扔出去。

这时我离家已经好远，出了内罗毕。我已经被绑架超过六个小时。一个小男孩看到我被抛出车外，去叫奶奶。人们跑来救我。

图片版权 Getty Images Image caption 诸圣大教堂历史悠久

警察来了，但是谁也摸不到我的脉，他们以为我已经死了，用毯子把我包好，准备送去太平间。路上，我被憋到咳嗽。警察说，"啊？她还活着？"他们立刻掉转车头，把我送去肯尼亚最大的公立医院。

到医院时，我惊吓过度、说话颠三倒四。我半裸，身上都是血，面部青紫，肿的很厉害。但是，护士长肯定是听懂了什么，她猜出我是新娘。她说，"给教堂轮流打电话，看看谁缺了新娘。"

也许纯属巧合，他们第一个电话就是打给诸圣大教堂。接电话的牧师回答，"是，我们这里10点有一场婚礼，新娘没来。"我没能去教堂，父母相当惊慌，人们到外面去找我，还有人猜疑，"她是不是变卦了？"有人说，"这不像是她呀，出了什么事？"

几小时后，他们摘下（教堂里的）装饰物，给下一场做准备，哈利在旁边的小屋等消息。听说我的下落后，父母、哈利等人立刻赶来，哈利还带着我的婚纱。媒体也听到了风声，派来记者。

后来我被转送到另外一家医院，可以多些隐私。那里的医生给我缝合时告诉我，"刀伤很深，伤了子宫，你以后不能生育了。"医生给我吃了紧急避孕药、防艾滋病的药。我的大脑完全不工作了，我拒绝接受发生在我身上的一切。

哈利反复说他仍要和我结婚，"我会照顾她，保证她在我的怀抱、在我们家里恢复健康。"

说真话，我没有能力说同意或是拒绝，因为我无法从脑子里赶走那三个男子的面孔。

几天后，我从镇静剂中恢复过来一些，我看着哈利反复道歉。我觉得是我让他失望了。有人说那都是我的错，为什么非要一大早出去？这话让我很受伤，但是家人和哈利一直帮我。

警察一直没有抓住那些强奸犯。我去了一次又一次的辨认，但我认不出来。每一次我都很痛苦，我无法恢复，就好像走一步退两步。最后我去警察局说，"我受够了，到此为止吧。"

三个月后，得知我是HIV阴性，我很高兴。但是医生告诉我，还要再等三个月才能确定。不管怎样，我和哈利又开始筹备婚礼。

图片版权 TERRY GOBANGA Image caption 2005年7月，特莉和哈利结婚

虽然媒体的纠缠让我很生气，但是，有一人读了我的故事后问我可不可以联系。她叫Vip Ogolla，也曾被强奸。后来她告诉我，她和她的朋友想给我办一场免费婚礼，她说，"放开些，想要什么尽管说。"

我很兴奋，选择了一款不同的蛋糕，比上次那个贵很多。这次我没有租婚纱，而是买了一件，完全属于我自己。2005年7月，第一场婚礼之后七个月，我和哈利结婚，出去度蜜月。

29天之后。

晚上很冷，我们在家，哈利点了取暖的小煤炉搬进卧室。吃完晚饭后，他把小炉子搬走，因为屋里暖和了。我盖好被子，他去锁门。他回来后抱怨有些头晕，但是我们都没多想。

太冷了，睡不着，我说要不要再去拿床被子，但是哈利说他浑身没劲、动不了。奇怪的是，我也站不起来了。我们意识到一定出了什么事。哈利昏了过去，我也昏了过去。我记得自己醒过来，叫他。他有时答复、有时不答复。我挣扎着下床，忍不住吐了，这给了我一些力量。我爬到电话旁给邻居打电话，"出事了，哈利没有反应了。"

她立刻赶过来。但是我用了好长时间才爬到家门让她进来，我一时昏迷、一时清醒，看到一群人进来，尖叫。我又昏了过去。

图片版权 TERRY GOBANGA Image caption 2005年7月，特莉和哈利结婚

再醒过来，我已经是在医院了。我问医生我丈夫在哪里，他们说他在隔壁、正在抢救。我说，"我是牧师，这辈子见过、经过许多事，有话明说吧。"医生看了看我、然后说，"很抱歉，你丈夫没有活过来。"

我简直无法相信。

再回教堂参加葬礼，真是悲哀。仅仅一个月以前，我穿着洁白的婚纱在这里，哈利站在我旁边，一身西装，很帅。现在我又回来了，穿着漆黑的丧服，哈利，他在棺材里。

人们以为我被诅咒了，他们不让孩子靠近我，"她头上有不祥之兆。"曾经一段时间，我自己甚至也相信了。还有人指责我害死了哈利，这真是给我流血的心上又捅了一刀。我彻底崩溃了，觉得上帝抛弃了我，觉得所有的人都背叛了我，我简直不能相信别人还会笑、还会出去玩、过正常生活。

一天，我坐在阳台上，耳边是清脆的鸟鸣。我心说，"上帝，你怎么能爱小鸟、不爱我呢？"那一刻，我懂了，一天只有24小时，拉紧窗帘坐在那儿抑郁，谁也不会再给你24小时。没醒过味儿来呢，一星期可能就过去了，然后，一个月，一年，就这样过去了。

现实就是这样残酷。

我告诉所有的人，我永远不会再结婚了。上帝带走了我丈夫，想想可能会再次经历这样的痛苦，我无法忍受。我不希望任何人有这样的遭遇。痛苦，刻骨铭心。

但是，有一个人—托尼（Tonny Gobanga）总来看我。他会鼓励我敞开心扉谈哈利、回忆过去美好的时光。有一次他三天没来，我很生气。我突然意识到，我对他有了感情。

托尼向我求婚，我告诉他去买本杂志读读我的故事，然后再考虑是不是还爱我。他回来了，告诉我还要娶我。我又说，"我不能生育，不能和你结婚。"

他回答，"孩子是上帝的礼物。如果我们能有，感谢上帝。如果不能，我会有更多的时间爱你。"我心想，"啊，听听这样的话！"我答应了他的求婚。

图片版权 TERRY GOBANGA Image caption 特莉和托尼

托尼回家告诉他父母，他们非常高兴，直到听说了我的故事。他的父母说，"你不能娶她，她被诅咒了。"岳父拒绝参加婚礼，但是我们还是结婚了。800人来参加婚礼，许多是出于好奇。

距离我第一次婚礼过去三年了，我很害怕。当我们换婚誓时，我心想，"神，我又站在你面前，请不要带走他。"教堂里的人为我们祈祷时，我控制不住、泣不成声。

结婚一年后，我感觉不舒服，去看医生。他的话让我大吃一惊：我怀孕了！几个月过去了，考虑到我子宫受过的伤，医生要我卧床休息。但是一切顺利，我们生下一个女儿。四年后又给她添了小妹妹。现在，我和岳父也成了最亲密的朋友。

我写了一本书《爬出黑暗》，讲述我的遭遇，给别人重新开始的希望。

我还创建了一家团体，叫做Kara Olmurani，帮助强奸的生存者，我不叫她们受害者。我们提供心理咨询、帮助，还计划创办过渡中心，帮助她们重新站稳脚跟、 面对世界。

我已经原谅了强暴我的那几个人。很难。但是我认识到，如果我难过，吃亏的是我，那些人可能根本不在乎。我的信仰鼓励我原谅，而不是以恶报恶。

最重要的一点是，要难过、要思索，走过每一步。难过，直到你决心改变现状。思索，必须朝前走，如果只能爬，那就去爬。

记住，坚持朝着命运给你的终点走下去。命运在等你，你必须牢牢掌握在自己手里。