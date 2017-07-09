特斯拉欲百日造世界最大锂电池 否则白送

图片版权 EPA Image caption 特斯拉负责人马斯克称，他们将在100天内造出的最大电池“遥遥领先”于对手。

著名电动车公司特斯拉的负责人马斯克发誓称，如果在一百天内他承诺给澳大利亚南澳州制造的全世界最大的锂离子电池造不出来的话，就免费白送！

按照这个协议，澳大利亚的南澳州将安装全世界最大的锂离子电池。

南澳州州长维瑟里尔说，如果有了这个大电池，南澳州就可能不再会发生以前整个州断电的能源危机了。

特斯拉公司老板马斯克更是公开高调宣称，这个大电池将在100天内交付。如果食言，就免费白送。

按照他的说法，这个100兆瓦的电池将在年内制造完成。

马斯克说："这里面当然会有风险，别忘了这将是全世界最大的电池安装，而且是遥遥领先。"

他补充说："排名第二的全世界最大电池只有30兆瓦。"

这个造"大电池"的"历史性"项目是特斯拉和风能发电公司"尼奥"签署的。该电池建成后，将与"尼奥"公司旗下的一家风力发电场一同全天运转，并能在发生紧急状况时继续供电。

南澳州州长维瑟里尔说："这将彻底改变可再生能源的储存方式，不仅能对南澳州电网起到稳定作用，还能帮助降低电价。"

据信马斯克发誓的100天，应该从电网互联协议签署即日算起。

如此一来，特斯拉将形成电池制造和电动车生产"两驾马车齐上路"的局面。

澳大利亚的南澳州从去年九月份起就"闹电荒"，而且在各政治力量之间引发了有关能源政策的"嘴仗"。

这场"嘴仗"的升级是从南澳州州长维瑟里尔在三月份的一次记者会上与一位澳州联邦政府的部长"叫板"后引起的。