小唐纳德·特朗普“曾为获得希拉里信息与俄罗斯律师见面”

图片版权 Getty Images Image caption 小特朗普表示，会面中未有得到和希拉里相关的“有意义信息”

美国《纽约时报》报导，美国总统特朗普的儿子在去年曾被承诺将获得关于希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的“破坏性”信息，之后他同意与一名俄罗斯律师见面。

小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr）表示，他曾会见与克里姆林宫有联系的娜塔莉娅·维塞尔尼茨卡亚（Natalia Veselnitskaya），但是会面当中没有分享过“任何有意义的信息”。

该次会面中在场的人还包括总统的女婿贾里德·库什纳（Jared Kushner）以及当时的竞选团队主任保罗·J·曼纳福特（Paul J Manafort）。

美国官员正在调查俄罗斯可能干预美国大选的指控。

联邦调查局（FBI）和美国国会均在查证特朗普阵营的官员是否曾与克里姆林宫合谋，有关调查目前尚显示出任何证据。

与维塞尔尼茨卡亚的会面发生在2016年6月9日的特朗普大厦，当时特朗普赢得共和党候选人资格刚刚两周。

这被认为是第一次有事件证实特朗普圈子内部人员曾与俄罗斯人私下见面。

《纽约时报》最先于在周六披露了此次会面。当时，小特朗普和维塞尔尼茨卡亚均确认曾见过面，但表示没有讨论过美国总统竞选事宜。

周日，《纽约时报》指，小特朗普在会面前曾得到承诺，将会获得可能对民主党候选人希拉里不利的信息。

《纽约时报》指出，三名白宫顾问均收到了有关该次会面的简报，另外有两人则对会面知情。

图片版权 Getty Images Image caption 2016的会面发生在特朗普大厦

在周日一份声明中，小特朗普说，一个熟人曾请他会见“一个可能有消息能帮助竞选阵营的人”。

“我在会面之前没有被告知过她的名字。我请贾里德（库什纳）和保罗（曼纳福特）也出席，但没有告诉他们任何实质性的东西。”

“彼此寒喧之后，这名女士称，她有消息指，一些与俄罗斯有关联的人正在资助民主党全国委员会（Democratic National Committee），并支持克林顿夫人。”

“她的说法很模糊，模棱两可也不合逻辑。没有细节，也没有相关周边信息支持，甚至都没有提出过。很快便清楚，她没有掌握任何有意义的信息，”小特朗普说。

小特朗普表示，之后维塞尔尼茨卡亚将话题转向一个被暂停的美国人收养俄罗斯小孩项目。

“然后我已经清楚知道，这才是真正的议题，说有可能提供有帮助的信息只不过是安排会面的借口。”

分析：一块揭丑的拼图？－BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）

如果它横看竖看都像是一次合谋……那它到底是什么？

第一次，似乎有直接的证据显示美国总统特朗普内部圈子中的三个成员在总统大选前与一个人脉广的俄罗斯人会面，还讨论了竞选，包括提供民主党候选人希拉里·克林顿黑幕信息的可能。

小特朗普否认会面中有任何相关的事情发生，但是这可能都不是重点。动物是关键，而这可能只是一大幅揭丑的拼图当中的一块。

对于另外两个主角、女婿库什纳和竞选团队主任曼纳福特来说，这也是一个麻烦的消息，他们自己就有与俄罗斯有关的争议，现正麻烦缠身。

五月，美国总统坚称自己没有与俄罗斯人合谋，“但我只代表我自己说话，”他说。政府内部的一些人听到这句话可能会倒吸一口气——而现在，假如《纽约时报》说法正确，这三个人正在向传媒泄露爆炸性消息。

不管他们如何尝试，特朗普的团队似乎已经不可能从俄罗斯的漩涡当中逃脱。这令人猜想，表层之下翻江倒海的是什么样的冷酷现实，将每一个人都往下拉。

库什纳和曼纳福特均未即时就事件置评。

总统特朗普的法律团队发言人在周日表示，总统对2016年这次小特朗普与维塞尔尼茨卡亚之间的会面“不知情也没有出席”。

关于小特朗普提到的项目，是俄罗斯总统普京在2012年下令暂停的。当时美国国会表决通过，允许对被认为有侵犯人权的俄罗斯官员拒发签证和冻结资产。