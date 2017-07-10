特朗普反口：与俄罗斯网络安全合作将不会实现

图片版权 Reuters Image caption 特朗普与普京在周五进行了第一次面对面会谈

唐纳德·特朗普（Donald Trump）反口收回了与俄罗斯合作建立网络安全小组的提议。

当地时间周日（7月9日），正在德国出席二十国集团（G20）峰会的特朗普表示，他认为计划不会真的实现；数小时前，他刚刚提出让美俄两国合作一个“密不可破”的网络安全小组，以防止网络攻击干预选举。

与俄罗斯合作的想法遭到共和党高层官员的批评。

特朗普在与俄罗斯总统普京于周五面谈时提出了有关想法，双方也讨论了相关议题。

特朗普形容，会谈的效果积极，并建议两国进行更紧密的合作。

“普京和我讨论了建立一个密不可破的网络安全小组，令黑客攻击干预选举或者其他负面事件能够被防止，”特朗普说。

一开始的提议立即引发了民主党人的嘲笑，共和党人也质疑，在克里姆林宫被指干预了2016年的美国大选之后，为什么美国要和俄罗斯合作。

特朗普在周日晚上改变了立场。

他在推特（Twitter）上发帖说：“普京总统和我讨论网络安全小组的问题，不等于我觉得它能够实现。它不能实现。”

不过，他强调，他与普京讨论的另一个问题，叙利亚西南部的停火协议，已经生效。

特朗普宣告反悔后，美国财政部长史蒂夫·姆努钦（Steve Mnuchin）曾试图为网络安全小组辩护。

在美国广播公司（ABC）的每周新闻节目上，姆努钦形容它是特朗普是一项“巨大的成就”。

不过，共和党参议员马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）指出，这样的动议将相当于将叙利亚总统巴沙尔·阿萨德（Bashar al-Assad）与化学武器放在一起。

共和党参议员琳赛·格拉姆（Lindsey Graham）说：“这不是我听过最愚蠢的想法，但也接近了。”

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普告诉普京：“很荣幸和你见面”

一个专职检控官正在调查特朗普是否则与俄罗斯合谋左右2016年的美国总统选举。

特朗普和普京均表示，他们谈论过相关的指控。

但是，双方对谈话内容的描述却不一样。

特朗普说，他向普京“着力强调”了有关的问题，而普京“极力否认”则干预美国大选。

他还表示，是时候与俄罗斯进行“建议性”的合作。

普京总统表示，他相信特朗普已经接受了他的说法，指莫斯科并未干预选举。

然而，美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）表示，对2016年选举的干预仍然是美国与俄罗斯改善关系的障碍；而美国常驻联合国代表妮基·黑利（Nikki Haley）说，美国“不能信任”，也“永远不会信任”俄罗斯。