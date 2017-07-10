“慰安妇”影像曝光：研究人员声称首次发现战时性奴记录

你的器材不支持播放多媒体材料 已知最早的“慰安妇”影像

韩国公开曝光了一批影像，并声称是首次发现有关二战期间“慰安妇”被日军强迫充当性奴的影像记录。

有关的黑白画面由当时身在中国的美军士兵拍摄，首尔大学由政府资助的研究人员从美国档案库当中发现了这些胶片。

该段18秒的影片显示，多名女性站成一排，与一名中国士兵说话。

韩国活动人士估计，大约有20万女性在战时被强迫关进日军的“慰安所”。

一般相信，这些女性主要来自韩国，也有一些来自中国、印尼、菲律宾和台湾。

在此之前，关于二战期间女性被强迫充当日军性奴的记录，只以图片和幸存者口述的形式存在。

图片版权 US National Archives Image caption “慰安妇”问题一直是日韩关系的一大障碍

研究团队表示，这段影片是由中美联军的士兵于中国云南省拍摄，该省曾经被日本占领。

该团队指，影片中的七名韩国女性在1944年被释放，而与她们交谈的人被指是中美联军队伍当中的一名中国军官。

“慰安妇”问题长期以来一直是韩国与日本关系的障碍，韩国认为日本一直未有给予合适的道歉和赔偿。

2015年，两国达成协议，东京正式道歉，并同意支付10亿日元（830万美元；560万英镑）帮助受害者。

不过，问题仍然困扰两国关系的进展，最近的一次发展是日本因不满釜山的日本领事馆前树立“慰安妇”雕像而暂时撤走驻韩大使。

在首尔的日本使馆前也树立了一个类似的雕像，东京希望这两座雕像能被移除。