“慰安妇”影像曝光：研究人员声称首次发现战时性奴记录
- 2017年 7月 10日
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韩国公开曝光了一批影像，并声称是首次发现有关二战期间“慰安妇”被日军强迫充当性奴的影像记录。
有关的黑白画面由当时身在中国的美军士兵拍摄，首尔大学由政府资助的研究人员从美国档案库当中发现了这些胶片。
该段18秒的影片显示，多名女性站成一排，与一名中国士兵说话。
韩国活动人士估计，大约有20万女性在战时被强迫关进日军的“慰安所”。
一般相信，这些女性主要来自韩国，也有一些来自中国、印尼、菲律宾和台湾。
在此之前，关于二战期间女性被强迫充当日军性奴的记录，只以图片和幸存者口述的形式存在。
研究团队表示，这段影片是由中美联军的士兵于中国云南省拍摄，该省曾经被日本占领。
该团队指，影片中的七名韩国女性在1944年被释放，而与她们交谈的人被指是中美联军队伍当中的一名中国军官。
“慰安妇”问题长期以来一直是韩国与日本关系的障碍，韩国认为日本一直未有给予合适的道歉和赔偿。
2015年，两国达成协议，东京正式道歉，并同意支付10亿日元（830万美元；560万英镑）帮助受害者。
不过，问题仍然困扰两国关系的进展，最近的一次发展是日本因不满釜山的日本领事馆前树立“慰安妇”雕像而暂时撤走驻韩大使。
在首尔的日本使馆前也树立了一个类似的雕像，东京希望这两座雕像能被移除。