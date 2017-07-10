图辑：列宁雕像轰然倒下——百年神话的破灭

图片版权 Niels Ackermann/Lundi13/Fuel publishing Image caption 在苏联时期，有数以百计的列宁雕塑耸立在乌克兰各地市镇中心广场上。

两年前，苏联前加盟共和国乌克兰通过法律，消除共产党统治时期的所有标记，象征和雕塑。

自那时以来，数以百计的前苏联领导人弗拉基米尔·列宁的雕像被当局和民众捣毁。他在100年前在俄国发动10月革命，建立共产党一党专制的社会制度。

现在，一些列宁雕塑被改造成了艺术品，有的被用作商店或者建筑物的装饰品，还有一些雕塑被堆放在仓库里。

作家塞巴斯蒂安·戈伯特（Sebastien Gobert）和摄影家尼尔斯·阿克曼（Niels Ackermann）下了一番功夫，希望发现这些这些雕塑的最后命运。两人出版了一本书，书名是《寻求列宁》，记录了数以百计的列宁雕像。

图片版权 Getty Images Image caption 在乌克兰第四大城市敖德萨，一座列宁雕像被改头换面，变成《星球大战》电影中邪恶帝国的领袖黑武士。

2015年，在乌克兰第四大城市敖德萨，雕塑艺术家米洛夫把一座列宁雕像改头换面，替它戴上钛合金制造的黑色头盔和盔甲，变成《星球大战》电影中邪恶帝国的领袖黑武士。

图片版权 Getty Images Image caption 列宁以及其他领导人于1917年发动十月革命，建立了苏联。

乌克兰2013年末到2014年春季爆发了广场革命，示威民众首先推倒了位于首都基辅市中心的列宁塑像。

那尊具有重要象征意义，竖立在舍甫琴科大街上的列宁塑像在乌克兰国歌声中被推倒敲碎。

广场革命后新选出的乌克兰议会2015年通过并实施去共产主义法，乌克兰全国同时掀起推倒列宁像浪潮，许多由共产党人命名的乡村、居民点，街道、区、城市，甚至州也重新被命名。

塞巴斯蒂安·戈伯特接受BBC采访时，描述了人们的反应。

“人们一谈到列宁，总有话说。每个人都有自己的看法，都可以讲一个段子。”

塞巴斯蒂安·戈伯特说，“其中一些人还参加推翻列宁雕像的运动，他们非常厌恶列宁。”

图片版权 Niels Ackermann/Lundi13/Fuel publishing Image caption 乌克兰的居民把列宁的雕像摆在院子里，当作装饰品。

乌克兰位于欧洲东部，东连俄罗斯，南接黑海、北与白俄罗斯毗邻、西与波兰、匈牙利、斯洛伐克、罗马尼亚和摩尔多瓦诸国相连，是欧洲除俄罗斯外领土面积最大的国家。

乌克兰1922年成为苏联的加盟共和国。在前苏联15个加盟共和国中，乌克兰仅次于俄罗斯的第二大加盟共和国，1991年，苏联解体后，乌克兰宣布独立。

乌克兰总统亚努科维奇领导的亲俄政府引发数以万计的民众走上街头举行抗议。2014年，议会解除了亚努科维奇的总统职务。

为了表达对亚努科维奇以及俄罗斯的愤怒情绪，亲欧洲派示威者在被捣毁的列宁雕像的底座上安放了一个金色马桶，象征罪恶的政权、贫富不公及腐败问题。

图片版权 Getty Images Image caption 2014年在首都基辅，学生们在被捣毁的列宁雕像底座上安放了一个金色马桶。据传，亚努克维奇总统的家里就有一个类似的马桶。

民众强烈反对共产党的情绪导致各地有许多列宁雕像被“斩首”。

虽然许多乌克兰人对过去的历史表示强烈的厌恶，但是《寻找列宁》一书的作者塞巴斯蒂安·戈伯特指出，许多乌克兰人并不清楚他们所处的历史时刻。

他说，“有些人对未来可能发生的事情感到担忧，因为去共产主义化并没有解决人们面临的问题。”

图片版权 Niels Ackermann/Lundi13/Fuel publishing Image caption 许多被砍下来的列宁头像被丢弃在仓库里。

图片版权 Niels Ackermann/Lundi13/Fuel publishing Image caption 塞巴斯蒂安·戈伯特希望了解这些被砍列宁头像背后的故事。

图片版权 Niels Ackermann/Lundi13/Fuel publishing Image caption 据俄罗斯列宁雕像网站统计，2014年2月20~24日之间，有219座列宁像消失。

塞巴斯蒂安·戈伯特说，在乌克兰另一个地区，人们并没有对共产党统治时期感到厌恶，而且还保存了一些列宁的雕塑。

“人们对于家乡过去屹立的列宁雕像有着很强烈的怀旧情绪。”

图片版权 Niels Ackermann/Lundi13/Fuel publishing Image caption 与俄罗斯总统普京相比，人们更愿意把列宁的雕象摆放在突出的位置。

但是，乌克兰绝大多数列宁雕像已经被捣毁或者被改造，并加上一些新的元素，使其面目全非。

图片版权 Niels Ackermann/Lundi13/Fuel publishing Image caption 摄影家尼尔斯·阿克曼发现许多列宁雕塑被修改。

图片版权 Niels Ackermann/Lundi13/Fuel publishing Image caption 近几年，由于乌克兰与俄罗斯之间发生的冲突，乌克兰人对列宁的厌恶情绪有增无减。

图片版权 Niels Ackermann/Lundi13/Fuel publishing Image caption 在乌克兰的许多城市，列宁的雕像被推倒在街头，风吹日晒，没有人再理睬。

照片由Niels Ackermann/Lundi13/Fuel publishing提供。