针对美查封部分财产 俄威胁将采取报复措施

图片版权 AFP/GETTY Image caption 美国总统特朗普和俄罗斯总统普京7月7日在德国汉堡讨论了奥巴马去年12月驱逐俄罗斯外交官的事件

美国驱逐俄罗斯外交官和没收财产引发的争吵不断升温，莫斯科威胁要对华盛顿采取报复措施。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，他正在考虑具体措施回应，但并未详细解释。

稍早，一位没有透露姓名的俄罗斯官员表示，莫斯科准备驱逐30名美国外交官，并没收美国在俄罗斯的财产。

去年12月，美国奥巴马政府驱逐了35名俄罗斯外交人员并查封了两个据信用于情报收集工作的俄罗斯办公地点。一处为俄罗斯常驻纽约代表处，另一处为俄罗斯驻华盛顿大使馆的郊区"别墅"。

美国前总统奥巴马之所引对俄罗斯采取制裁行动，因为美国情报机构消息来源指称俄罗斯特工侵入美国民主党的电脑系统，破坏希拉里克林顿的竞选活动。

拉夫罗夫指责美国国会煽动反俄情绪，并说正义和国际法必须得到恢复。

据《消息报》报道，俄罗斯总统普京7月7日在德国汉堡20国集团峰会期间举行会晤，向美国总统特朗普提起了美国对俄的制裁问题。

美国司法部任命前联邦调查局局长穆勒为特别检察官，负责调查俄罗斯影响去年美国总统选举的指称，以及特朗普竞选团队是否与俄罗斯有关联。

但是，克里姆林宫否认干预美国大选。

图片版权 EPA Image caption 去年12月，美国奥巴马政府查封俄罗斯驻华盛顿大使馆的郊区"别墅"。

在奥巴马对俄采取制裁措施之前，西方已经因为俄罗斯支持乌克兰的亲莫斯科势力叛乱而对其实施制裁。

特朗普在大选中获胜。当时，与过去俄美外交争吵有所不同，普京没有立刻采取报复措施。

俄罗斯指出，当普京上周在汉堡会晤中提出问题后，特朗普“没有提出解决问题的计划”。

一位匿名的俄罗斯外交官对《消息报》说，俄罗斯如果采取报复措施，可能会没收美国在俄罗斯的一处别墅以及在莫斯科的一座仓库。

但美国大使在莫斯科的官邸和在圣彼得堡的一所英美学校将不会受到影响。

《消息报》称，如果俄罗斯外交副部长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）和美国国务院副国务卿托马斯·香农(Thomas Shannon)在本月末的会议中无法作出妥协，那么俄罗斯将实施这一"威胁"。