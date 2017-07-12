美军成功测试使用“萨德”拦截中程弹道导弹
美国军方当地时间7月11日宣布，美军当天成功测试反导系统拦截了中程弹道导弹。
美国国防部导弹防御局在周二的声明中称，一架美国空军C-17运输机在夏威夷北部的太平洋上空发射了一枚中程弹道导弹后， 位于阿拉斯加州的"萨德"（THADD）反导防御系统监测、跟踪并拦截了这枚导弹。
美国国防部导弹防御局称，这是"萨德"武器系统在14次测试中第14次成功实现拦截。本次拦截的中程导弹与此前朝鲜发射的类型相似。
本月初，朝鲜宣布成功试射洲际弹道导弹，美国媒体分析其打击范围可能覆盖阿拉斯加。
今年初伊始，美国开始在韩国部署"萨德"（THADD）反导防御系统，此举引发中国不满，并称将会破坏朝鲜半岛和平局面。
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萨德是什么？
- 在飞行的最后阶段拦截短程和中程弹道导弹；
- 使用"动能杀伤"技术 ，萨德系统的动能能破坏被拦截的弹头；
- 200千米的射程，射击高度达150千米；
- 此前，美国因预防朝鲜的潜在威胁，曾在关岛和夏威夷部署过该系统。
萨德如何运作？
- 敌人发射导弹。
- 萨德雷达系统检测导弹，并告知控制系统。
- 控制系统发出发射拦截导弹的信号。
- 拦截导弹发射。
- 敌方导弹在飞行的最后阶段被拦截。
发射车可装载8枚拦截导弹。
背景：导弹和高尔夫球场