美军成功测试使用“萨德”拦截中程弹道导弹

图片版权 Reuters Image caption 美国国防部导弹防御局称，这是"萨德"武器系统在14次测试中第14次成功实现拦截。

美国军方当地时间7月11日宣布，美军当天成功测试反导系统拦截了中程弹道导弹。

美国国防部导弹防御局在周二的声明中称，一架美国空军C-17运输机在夏威夷北部的太平洋上空发射了一枚中程弹道导弹后， 位于阿拉斯加州的"萨德"（THADD）反导防御系统监测、跟踪并拦截了这枚导弹。

美国国防部导弹防御局称，这是"萨德"武器系统在14次测试中第14次成功实现拦截。本次拦截的中程导弹与此前朝鲜发射的类型相似。

本月初，朝鲜宣布成功试射洲际弹道导弹，美国媒体分析其打击范围可能覆盖阿拉斯加。

今年初伊始，美国开始在韩国部署"萨德"（THADD）反导防御系统，此举引发中国不满，并称将会破坏朝鲜半岛和平局面。

萨德是什么？

在飞行的最后阶段拦截短程和中程弹道导弹；

使用"动能杀伤"技术 ，萨德系统的动能能破坏被拦截的弹头；

200千米的射程，射击高度达150千米；

此前，美国因预防朝鲜的潜在威胁，曾在关岛和夏威夷部署过该系统。

萨德如何运作？

Image caption 图解：萨德如何运作

敌人发射导弹。 萨德雷达系统检测导弹，并告知控制系统。 控制系统发出发射拦截导弹的信号。 拦截导弹发射。 敌方导弹在飞行的最后阶段被拦截。

发射车可装载8枚拦截导弹。

背景：导弹和高尔夫球场