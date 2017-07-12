图辑：日本男人为何选择与硅胶娃娃“谈恋爱”

日本山梨县，62岁的Senji Nakajima在河边为他的硅胶娃娃拍照留念。他已经有两个孩子，但是他与硅胶娃娃的关系已使家庭破裂，可是他仍然不愿放弃娃娃。他的太太禁止这个娃娃在家里出现，女儿也反对，但儿子已经接受现实。