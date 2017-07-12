图辑：日本男人为何选择与硅胶娃娃“谈恋爱”
越来越多日本男人不愿应付另一半的要求以及避免自己失恋，不谈真恋情，却从硅胶娃娃身上找到“真爱”。
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62岁日本男子Senji Nakajima将硅胶娃娃带到海滩度假。在日本，每年日本大约有2000个栩栩如生的硅胶娃娃被售出，售价高达6000美元。它们有可调整的手指、可取下来的头和生殖器。
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在日本千叶县八街，理疗师Masayuki Ozaki在一家旅店和自己的硅胶娃娃Mayu一起洗澡。
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日本千叶县八街，一家旅店里，理疗师Masayuki Ozaki 把他的硅胶娃娃Mayu抱到床上，共度良宵。
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Masayuki Ozaki开车与“妻子”Mayu离开饭店，一同返家，继续过他们的小日子。
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日本山梨县，62岁的Senji Nakajima在河边为他的硅胶娃娃拍照留念。他已经有两个孩子，但是他与硅胶娃娃的关系已使家庭破裂，可是他仍然不愿放弃娃娃。他的太太禁止这个娃娃在家里出现，女儿也反对，但儿子已经接受现实。
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Senji Nakajima的朋友在东京郊区的一套公寓里也有一个硅胶娃娃伴侣。
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62岁的Senji Nakajima正在打电话聊天，而他的“妻子”Saori躺在床上睡觉。
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日本山梨县，62岁的Senji Nakajima在4月樱花盛开的季节带着硅胶娃娃外出野餐郊游。他认为他找到真爱，而且把玩偶当成真人一样看待。他说：“我不会出轨，也不会嫖妓，因为我已经把她当成人看待。”
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Masuuki Ozaki在东京湾散步时，与他的硅胶娃娃Mayu亲热拥抱。
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根据市场的内行人，日本市场每年售出大约2000个硅胶娃娃，价格约6000美元。这些充气娃娃有着灵活的手指，可拆卸的头以及逼真的造型。
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