雷语的秘密：她为什么说“苏联没有性”？

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1986年，史无前例的美、苏女人连线互动。一位俄国女人非同寻常的坦白"苏联没有性"，深深刻入世人集体记忆。我们还原历史。

那是1986年，戈尔巴乔夫领导下的苏联已经开始改革开放的进程。

就是在这样的大局之下，6月间，一场史无前例的活动试图把苏联和美国这两个老对手国家的人民联系在一起：列宁格勒（圣彼得堡）的苏联女人和波士顿的美国女人通过卫星连线互动，录制的节目在美苏两国电视播出。

现在还记得那场活动人可能并不多，但是，期间出了句名言，相信很多人仍然没有忘记：

"在苏联，我们没有性。"

图片版权 Ludmilla Ivanova Image caption 当年聚集在列宁格勒演播室内的苏联女人，波斯纳站在后排

或许知道这句话出处的人并不多，但是，过去30年间，它经常被引用，被视作苏联时代当局极端控制、宣传走极端的典型例子。

不久前，BBC的《目击者》栏目找到了当时说这句话的苏联女人，试图搞明白她非同寻常的声明到底是什么意思。

那次讨论会的初衷是要在美苏两国女人之间搭桥、给她们一个友好对话的机会。但是，对于参加活动的苏联女人来说，那段经历很严肃、很紧张。

在列宁格勒电视演播室的200名苏联女人当中绝大部分从来没有出国过、也没接触过外国人，突然要在镜头前通过翻译和一群美国女人对话、回答问题。录制节目持续了四个小时。

随着对话逐步展开，两国女人之间的文化差异越来越明显。

图片版权 Getty Images Image caption 全怪文化差异？

突然，一名美国女人向苏联女人提了一个问题，令她们措手不及、大吃一惊："在我们国家，许多电视广告都包括性，你们有这个问题吗？"

回答问题的苏联女人是柳德米拉.伊万诺娃（Ludmilla Ivanova），苏共活跃分子，国营旅游公司的雇员，还是妇联成员。她说，"在苏联，我们没有性。我们强烈反对性。"

话音一落，身边的女人哄堂大笑。紧挨着她的那位女人补充说，"我们有性，但是电视上没广告。"

苏联一方的主持人、电视主播波斯纳（Vlamimir Posner）插嘴，"这是一个错误，"然后立刻改变了话题。但是，播出的节目没有进一步解释、澄清。

伊万诺娃的"苏联没有性"印入无数人的集体记忆。

图片版权 Getty Images Image caption “电视上没有性”

现在住在柏林的伊万诺娃在接受BBC《目击者》节目采访时回忆了当初的那一幕。她说，"原来我们谁也没有用过'性'这个字眼，她们突然说到'性'，

我只能猜性是什么意思。"

她说，当时在我们看来，性是肮脏的、不道德的。"话筒传到我手里，我就说，'我们没有性，我们有爱。'但是（播出的节目中）'爱'那一句被删掉了。"

伊万诺娃清楚地记得她的话引发哄堂大笑，她说，"我自己都听不到自己接下来说了什么。"

她告诉BBC，参加录制之前，她们完全懂得苏联政府想让她们怎么说，她们这是要用语言、而不是武器来捍卫自己的祖国，要否认美国人所说的一切有关苏联的负面言论。

现在看起来可能很好玩儿，但当时，伊万诺娃话一出口就意识到捅漏子了。"我害怕极了。我知道说错话了，会有后果的。"

后果确实出现了。苏共、单位、妇联领导都因为她说了"性"找她谈话，把她严肃批评了一顿。伊万诺娃说，他们问我，'你是一个正经女人，已婚，工作努力，怎么会说出那么可耻的字眼？

你怎么就落入了美国人设下的圈套？'"

图片版权 Getty Images Image caption 戈尔巴乔夫领导下苏联开始改革开放

《目击者》栏目还采访了当时的主播、著名记者波斯纳。他说，"我们必须要看看大局。当时是1980年代中期，还是苏联时代，共产党执政。讲政治幽默都有可能要坐牢的。"

波斯纳也认为伊万诺娃的话被断章取义了。他说，当时伊万诺娃说的其实是，"我们电视上没有性。"

时至今日，伊万诺娃仍然坚持自己当年表述的观点。"我不过是说了句我们没有性，那是真的。从官方层面看，任何人都没有谈论过性。"

节目播出后的10年，伊万诺娃一直拒绝公开谈及此事。苏联解体后，她才开始利用、发挥这句名言的价值。

她创办了一家女性俱乐部，用那句传奇色彩的"苏联没有性"做宣传口号。她还开始接受采访。

她说，"我不害怕了。"

图片版权 Getty Images Image caption 苏联也曾经历过公开场合“谈性色变”

波斯纳告诉BBC，伊万诺娃在俄国很有名，虽然没有太多的人知道她的名字，但是，她那句话却是永远存在的。"不管我怎么解释、解释多少次她根本没那么说，都没用。"

波斯纳还说，"她是一个成功的女人，很有魅力。我希望她不会认为真的没有性。哈哈。"

还真是。伊万诺娃已经结过五次婚，现在和第五任丈夫一起在柏林生活。