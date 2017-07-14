特朗普访法：暗示可能转变巴黎气候协议立场

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普又改口？（英文）

法国总统埃曼努尔·马克龙（Emmanuel Macron）表示，他“尊重”美国总统特朗普退出巴黎气候协议的决定，但是法国会继续履行自己的承诺。

“在气候问题上，我们知道我们的分歧是什么，”马克龙于周四（7月13日）在巴黎告诉记者，并表示重要的是要继续向前走。

与马克龙一同出席会见记者的特朗普之后则暗示，美国有可能在这一问题上转变立场，但未有作更多解释。

“关于巴黎的协议，可能会发生一些事，”特朗普说。

然后他说：“我们看看会发生什么。”

美国总统于上月退出2015年签订的巴黎气候协议，表示要谈判达成一个新的、不会损害美国企业利益的“公平”协议。

马克龙表示，目前可以将气候问题暂且放在一起，两国领导人可能在其他问题上通力合作，比如叙利亚停火以及两国贸易伙伴关系等。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国总统告诉马克龙夫人，她“状态很好”（英文）

特朗普正在巴黎进行为期两天的访问，他在较早前受到马克龙以法国军方仪式迎接。

美国总统之后到访了拿破仑的陵墓——周五将是法国大革命纪念日。

此次访问旨在进一步巩固两国历史悠久的关系，虽然两国领导人在气候问题上持不同立场。

“空军一号”专机于周四较早前在巴黎奥利机场降落，特朗普与第一夫人一同抵达。

虽然特朗普与马克龙在意见上有明显分歧，但巴黎方面强调，马克龙会致力巩固两个盟国之间历史悠久的联系，避免美国孤立行事。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 两国总统在巴黎荣誉军人院观看军方仪式

图片版权 Reuters Image caption 为期两天的访问旨在巩固美国法关系

特朗普还将会在埃菲尔铁塔与马克龙共进晚餐，并在“巴士底纪念日”观看香榭丽舍大街上的阅兵仪式。

今年也是美军加入第一次世界大战的100周年纪念，为此，美军将与法国军队一同进行阅兵游行。

美国前外交官及国务院要员威廉·乔丹（William Jordan）接受BBC访问时说，此次访问可能被特朗普视为重大机会，令这一位美国总统“得到世界的认真看待”。

“我想这里面是有很多象征意义的，”他说，但同时表示：“对于会不会有更多实质的讨论，我倒是存疑。”

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 两国总统及夫人参观拿破仑墓

预计法国将会有针对特朗普的示威。一些抗议团体已经计划在巴黎共和国广场划定“无特朗普区”，该示威活动的一个脸书（Facebook）专页上说：“巴黎不欢迎特朗普。”

特朗普的到访正值美国国内对2016年俄罗斯干预美国大选指控的调查出现更多线索之际：特朗普长子承认曾与俄罗斯律师会面，并曾被承诺，将获取有关他父亲的竞选对手希拉里·克林顿的黑幕信息。

特朗普在之后曾表示，白宫内的气氛非常好，并指政府内部“运作得很漂亮”。