IS“革命圣地”覆灭 “热血青年”何去何从？

图片版权 AFP Image caption 伊拉克政府宣布，经过9个月的战斗，政府军收复被“伊斯兰国”占领3年的北部城市摩苏尔。

曾经不可一世的"伊斯兰国"（IS）的伊拉克大本营被攻陷，面临覆灭。被其极端意识形态蛊惑而奔赴"圣地"的几万名外国青年下场如何呢？

7月10日（周一），伊拉克政府宣布，经过九个月的战斗，政府军已成功收复北部城市摩苏尔，IS恐怖组织失去了其在伊拉克境内的大本营。

被IS视为"首都"的叙利亚城市拉卡也岌岌可危，由美国支持的库尔德和阿拉伯武装正在联军空中支援下持续进攻。

另外，多家伊拉克、伊朗和叙利亚的新闻机构和非政府组织都报道，IS最高领袖巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已经死亡。但此消息尚未获得证实。

在其全盛时期，"伊斯兰国"曾令整个伊斯兰世界乃至西方发达国家的大批穆斯林青年趋之若鹜。数万外国穆斯林历经险阻，不远万里来到这个伊斯兰革命的"圣地"。

如今IS正在全面溃败，这些来自远方的"热血青年"面临何种命运？

从"井冈山"到"延安"

"伊斯兰国"从兴起到全面溃败，前后不过几年时间。2014年，本来只是一个恐怖组织的IS在伊拉克和叙利亚攻占大片土地，俨然成为一个严格实行伊斯兰教律法的哈利发国。

IS在兴起阶段，基本符合前正规军部队与地方土匪武装结合的"井冈山模式"。

IS最初在逊尼派穆斯林居多的伊拉克北部发展。2003年伊拉克战争后，在美国支持下建立了由什叶派主导的新政府，前萨达姆政权的军队被解散。这些失业军人心怀不满，成为IS在伊拉克的骨干力量。

2014年以后，IS占领大片土地，具备了相当的经济军事实力和宣传手段，其发展模式演变成"延安模式"，即以精心包装的意识形态宣传吸引对现状不满，又胸怀理想主义的青年加入。

据估计，可能已有4万名外籍人士加入"伊斯兰国"，其中包括许多西方国家的穆斯林青年。

图片版权 Reuters Image caption 摩苏尔被攻下，“伊斯兰国”的同情者有可能遭到报复。

"为主义献身"

在IS的外籍成员中，立志奋战到底、"为主义献身"的狂热分子为数不少。

美国政府估计，IS的外籍战士中，可能有25,000已经被打死。

此前许多报道都指出，IS的外籍战士往往是该组织中最疯狂的成员。

据报道，一位伊拉克政府军将军说，在摩苏尔战役中，有些武装分子曾试图逃跑或投降，但他们害怕在逃跑时被外籍战士打死。

在摩苏尔现场采访的BBC记者乔纳森·比尔（Jonathan Beale）说，尽管IS丢掉了摩苏尔，但在伊拉克一些地方仍然负隅顽抗，其扭曲的意识形态也仍然存在。

同时，有迹象显示，失去领土的IS正在重新成为一个地下恐怖组织，在已被政府军收复的地区开展袭击行动。

"信仰危机"

当然，不可能每个人都能在死亡面前维持这样的献身精神，曾经的"热血青年"也难免遭遇信仰危机。

《卫报》今年4月报道，"伊斯兰国"摇摇欲坠，令许多外籍战士丧失信心，纷纷逃离伊拉克和叙利亚，试图转道土耳其回国，其中许多在边境被捕。

报道引述土耳其和欧洲国家官员的话说，越来越多的外籍IS成员联系本国驻土耳其的使馆，希望能够返回祖国。

伦敦大学国王学院国际激进化研究中心的希拉兹·马赫（Shiraz Maher）说，IS一度标榜自己从胜利走向胜利，吸引了一批年轻人。但一旦面临失败，这种吸引力就自然消失了。

他说，尽管其死硬分子仍将继续战斗，但"许多来自欧洲和西方的成员将失去信心，选择叛逃或投降"。

图片版权 AFP Image caption 尽管摩苏尔被伊拉克政府军夺回，但是"伊斯兰国“武装仍占据其他城镇。

"海归"恐怖分子

但是，选择归国的IS成员中，也有一些人并非真心改弦易辙，而是要易地再战，将恐怖暴力带回祖国。

西方各国的情报机构相信，有些已经从IS控制区回国的英国、法国、比利时和澳大利亚公民，实际上是IS的境外行动部门的成员。

由于IS在伊拉克和叙利亚面临溃败，大批西方IS成员可能回国，这令西方各国安全部门大为紧张。

中国可能也会受到IS"海归"人员的影响。今年早些时候，伊拉克西部的一个IS分部发布一段视频，显示一名新疆维吾尔族激进分子发誓要返回家乡，让中国"血流成河"。

寻找新"圣地"？

对被迫离开伊拉克和叙利亚的IS成员来说，回国并不是唯一可能的出路。

世界上的许多冲突，从阿富汗、伊拉克到前南斯拉夫的波黑共和国，只要涉及穆斯林人口，都可能吸引全球"圣战者"加入。

全球各地已有许多极端伊斯兰组织对IS效忠。今年5月，在亚洲的菲律宾，效忠IS的反政府武装"穆特"组织占领了马拉维市，与政府军发生激烈冲突。

IS官方媒体近日评论说，亲IS武装占领马拉维，令人联想起IS当年攻占摩苏尔的盛况。

BBC媒体观察部的劳拉·史密斯（Laura Smith）分析说，这显示"伊斯兰国"的"圣地"是可以转移的。

只要极端伊斯兰意识形态继续存在，这样的"圣地"就有可能在世界的某个混乱角落重新出现。