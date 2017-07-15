加国机师摆乌龙 “差30多米”就撞上滑行道飞机

图片版权 Getty Images Image caption 涉事的机场晚上会亮灯标示滑行道和跑道，两者使用不用颜色的灯，让机师分开两者。（资料图片）

一名属加拿大航空的机师早前差点错误地把飞机降落在美国三藩市一个机场的滑行道。加拿大运输安全委员会（Transportation Safety Board）的初步报告显示，飞机与滑行道上的其他飞机相距一度只有30多米。

报告又指，那趟航班搭载约140名乘客和机组人员。机师接获控制塔命令爬升前，已经在滑行道上方飞行了400多米。

当时，滑行道上停泊了四架飞机，目前仍未知道那些飞机上共有多少人。

报告透露，飞机收到警告后迅速爬升。飞越停泊在滑行道的第三架飞机时双方距离约60米，飞越第四架飞机时距离约90米。

该趟航班原定当地时间晚上11时23分（格林威治时间下午3时23分）抵达。飞机在第二天凌晨0时11分安全降落，无人受伤。

美国联邦航空管理局（Federal Aviation Administration）同时也有就事件展开调查，局方指事件“十分罕见”。

加拿大航空发言人指公司正协助当局的调查。

“这家伙要到哪里去？”

早前，有当日控制塔和机师间的通话录音流出。一名相信是该班加拿大航空航班的机师在录音中表示，他看见跑道上有灯光。一名空管人员回应，指跑道上没有其他飞机。

随后，有一名身份未明的人说：“这家伙要到哪里去？他正朝着滑行道飞去。”

此时，空管人员似乎发现了加拿大航空的飞机有相撞的危险，命令机师爬升。

而滑行道上停泊的飞机上也有一名机师报告，指加拿大航空的飞机在他们的头上飞过。