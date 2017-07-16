未遂政变一周年　土耳其现在如何？

图片版权 Reuters Image caption 埃尔多安在未遂政变发动一周年当天，在伊斯坦布尔向上万名支持者发表富有情感的演说。

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）在未遂政变发动一周年当天，在伊斯坦布尔向上万名支持者发表富有情感的演说。

埃尔多安说：“在那一夜，人们没有枪，他们有的是旗帜，以及更重要的，是他们有信念。”

他支持将策动政变者处以死刑，并说他们应该穿上在关塔那摩湾的美国监狱风格的制服。

在去年7月15日由部分军人发动的未遂政变中，约250人死亡，2196人在冲突中受伤。

随后政府解雇超过15万名公务员，称这是铲除政变支持者的举措。

批评者认为，大规模解雇公务员以及大举逮捕5万多人，是政府清除异己的手段。

政变失败有几个原因，包含缺少更高层级军方的支持，以及缺少政治上及公众的支持。

图片版权 EPA Image caption 上万人前往博斯普鲁斯跨海大桥。现在大桥成为失败政变的地标。

埃尔多安向游行前往博斯普鲁斯跨海大桥上的上万名群众发表演说。去年博斯普鲁斯跨海大桥是政变冲突的前线。

埃尔多安说：“我感谢捍卫我们国家的所有国民。”

他表示，250人失去了生命，但这个国家赢得了未来。

“政变者在当晚关闭大桥，想要向世界宣告他们掌握了情势，”埃尔多安说。但是政变遭“数百万为了国家荣誉走上街头的人”阻止。

他说他会把策动政变的“叛徒的头给砍下来”。

他也表示已经和总理耶伊尔德勒姆（Binali Yildirim）谈过政变策划者，他说：“当他们要出庭时，我们来让他们穿上像关塔那摩湾犯人一样的衣服。”

埃尔多安为桥上的“烈士纪念碑”揭幕，桥被重新命名为7月15日烈士桥。

上万名在伊斯坦布尔的民众前往大桥。桥如今被视为这场失败政变的地标。

埃尔多安之后启程回到首都安卡拉，将在土耳其时间的深夜、去年政变发动的同一时间，于国会发表演说。

在黎明时分，埃尔多安将会在首都的皇宫为政变受害者纪念碑揭幕。

图片版权 EPA Image caption 埃尔多安在国会特别会期前视察维安部队。

7月15日被订为国定假日。

稍早之前，总理耶伊尔德勒姆在国会的特别时段中表示，2016年7月15日是“第二场独立战争”，他指的第一场是1920年代，土耳其经历冲突，之后转变为现代化国家。

“距离土耳其最黑暗、最漫长的夜晚，已经过了整整一年，那个夜晚在敌人的占领转变成人民的传奇后，变成光明的一天。”耶伊尔德勒姆说。

但是土耳其主要反对党“民主人民党”（Republican People's Party）领导人凯末尔·科勒齐达奥卢（Kemal Kilicdaroglu）谴责政府在政变以来的行动。

他说：“这个抵挡住炸弹的国会已经过时了，它的权威性也被移除了。在过去一年，正义被摧毁，国家的快速正常化发展被长期处于紧急状态的情势取代。”

在去年7月15日，政变策动者动用坦克、军机、军用直升机，他们宣布已控制国家媒体，并轰炸国会和其他重要据点。

他们试图将正在爱琴海地区度假的埃尔多安拘留，但埃尔多安已经离开度假村，政变被支持总统的军人及平民阻挡。

图片版权 AFP Image caption 平民协助阻止了政变。

土耳其当局指控政变是由自行流亡至美国的伊斯兰教教士居伦（Fethullah Gulen）策动。

仍在美国的居伦否认涉事。

美国政府至今仍拒绝土耳其要求其引渡拘伦的要求。

BBC驻土耳其记者马克·洛文（Mark Lowen）表示，一年过去，对抗政变的团结已消退，对“法治”的分歧加深。对半数土耳其人来说，7月15日是土耳其的重生之日，但对另一半人而言，政变的后果将土耳其的民主扼杀。

图片版权 AFP Image caption 赞扬“7月15日传奇”的海报。

埃尔多安的批评者称他正在清除政治上的异见人士。上周数万民众走上伊斯坦布尔街头反对政府。

埃尔多安指控游行者是恐怖主义支持者。

上周五，政府持续解雇另外7395名被称与恐怖主义组织有关的公务员。